Marshmello – диджей в огромной маске, который собирает стадионы, дает концерт внутри Fortnite и играет в хоккей

Эксклюзивно выпустил альбом внутри мобильной игры

Joytime III – третий студийный альбом у Marshmello. Он вышел в июле 2019-го с одной примечательной особенностью: за 24 часа до официального релиза все треки залили в мобильную игру Marshmello Music Dance. Так диджей пропиарил первую собственную игру и выпалил неожиданную радость для фанатов – те заранее все послушали, а заодно и просто поиграли.

Marshmello создал игру совместно Gamejam и The Shalizi Group. Генеральный директор Gamejam Кристиан Кальдерон радовался больше остальных: «Нам было интересно стать первым разработчиком игр, который вступил в партнерство с таким известным исполнителем. Он на 24 часа эксклюзивно выпустил альбом в игре, которой до этого никогда не было».

Marshmello Music Dance внешне и по функционалу напоминает упрощенную версию Guitar Hero. Там можно прокачивать персонажа и даже сыграть за самого Marshmello. По мере прохождения открываются и новые треки из его альбомов. Игра все еще доступна для скачивания – мы нашли ее в Play Маркет. Так все выглядит при первом заходе: