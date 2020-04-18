Marshmello – диджей в огромной маске, который собирает стадионы, дает концерт внутри Fortnite и играет в хоккей
Летом 2019-го Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых диджеев мира. Marshmello оказался на втором месте с доходом в 40 миллионов долларов. К весне 2020-го диджей в цилиндрической маске в виде зефира вывел денежные потоки и популярность на запредельный уровень. Только в инстаграме на Marshmello подписаны почти 30 миллионов человек, а в его канале в ютубе почти 45 миллионов подписчиков.
Marshmello постоянно скрывает свое реальное лицо, но общеизвестно его настоящее имя. Диджея зовут Кристофер Комсток. В мае ему исполнится 28 лет. Жизнь Marshmello – сюжеты о бесконечной популярности. В сентябре 2018-го он выпустил трек Stars с клипом на 232 миллиона просмотров в ютубе. Видео вышло на три минуты и вместило любовь к футболу, красивые финты и драму:
Так проходят его концерты:
Эксклюзивно выпустил альбом внутри мобильной игры
Joytime III – третий студийный альбом у Marshmello. Он вышел в июле 2019-го с одной примечательной особенностью: за 24 часа до официального релиза все треки залили в мобильную игру Marshmello Music Dance. Так диджей пропиарил первую собственную игру и выпалил неожиданную радость для фанатов – те заранее все послушали, а заодно и просто поиграли.
Marshmello создал игру совместно Gamejam и The Shalizi Group. Генеральный директор Gamejam Кристиан Кальдерон радовался больше остальных: «Нам было интересно стать первым разработчиком игр, который вступил в партнерство с таким известным исполнителем. Он на 24 часа эксклюзивно выпустил альбом в игре, которой до этого никогда не было».
Marshmello Music Dance внешне и по функционалу напоминает упрощенную версию Guitar Hero. Там можно прокачивать персонажа и даже сыграть за самого Marshmello. По мере прохождения открываются и новые треки из его альбомов. Игра все еще доступна для скачивания – мы нашли ее в Play Маркет. Так все выглядит при первом заходе:
Побил рекорды во время первого виртуального концерта в Fortnite
Зимой 2019 года Marshmello выступал прямо внутри игры Fortnite. На это мероприятие собрались 10 миллионов игроков, еще несколько миллионов смотрели концерт онлайн. На ютуб-канале самого Marshmello запись этого виртуального выступления за год собрала почти 48 миллионов просмотров.
Аудитория в 10 миллионов оказалась рекордной для одномоментного нахождения в игре. Весь концерт длится 10 минут – в его воспроизведении участвовали и разработчики Fortnite. Они отключили гравитацию, поэтому все игроки могли свободно летать и изображать танцы. Вместе с Marshmello на виртуальной сцене выступали огромные голографические танцоры.
У всех игроков временно не было возможности использовать оружие. Когда концерт закончился и функцию вернули, все поле превратилось в кровопролитное месиво. Marshmello в твиттере делился впечатлениями и говорил об историческом опыте. Сейчас этот твит уже недоступен, но остались реакции – люди благодарили Marshmello за его необычный концерт.
Весной 2020-го Marshmello использовал опыт взаимодействия с Fortnite для других целей. Вместе с Нейтом Хиллом из команды FaZe Clan они собирали деньги на благотворительное пожертвование для малого бизнеса – он больше всего пострадал от коронавируса. Хилл и Marshmello сначала просто провели несколько матчей, а потом сами пожертвовали деньги. Позже они сыграли и в Call Of Duty: Warzone, где в апреле Marshmello объявился с другими партнерами.
Marshmello засветился в акции «Лос-Анджелеса»: играл в хоккей, продвигал маску, смешно падал
Треки Marshmello звучат в раздевалках многих клубов НХЛ. The Athletic рассказывал историю Ши Теодора, отвечавшего за музыку в «Вегасе». Тот сам создавал музыкальные миксы, где использовал и задумки от Marshmello. Связь Marshmello с командами НХЛ на этом не заканчивается. Вместе с хоккеистами «Лос-Анджелеса» он проводил необычную акцию: сам выходил на лед и даже временно почувствовал себя вратарем, но маску не снимал.
Тогда Marshmello назвал хоккей единственным видом спорта, где его маска смотрится уместно и чему-то помогает. С игроками «Лос-Анджелеса» Marshmello пересекался еще и в виртуальном пространстве. Он вызвал на поединок Адриана Кемпе, чтобы обыграть того в EA Sports NHL 19. Получилось не так смешно, как с реальной игрой, но доминировал все равно Кемпе. В какой-то момент Кемпе даже снял вратаря, чтобы Marshmello забил хотя бы одну шайбу.
От Marshmello фанатеет лидер «Бостона» Давид Пастрняк. Об этом сам Пастрняк рассказывал в мартовском общении с фанатами, а перед этим публично подтверждал в соцсетях. «Спасибо этому мужчине за то, что прислал мне эту красавицу», – написал Пастрняк в инстаграме и опубликовал фото в маске. Было это еще в июне 2019-го. Отличить Пастрняка и реального Marshmello по этому кадру почти невозможно.
Marshmello открывал концертом гоночный уик-энд Формулы 1 в Абу-Даби, выступал на баскетбольной арене в Саудовской Аравии и приезжал на вечеринку в честь Супербоула. Все эти акции и выступления никак не сочетались с его личными спортивными предпочтениями. Сам Marshmello больше любит именно зимние виды спорта и активности. Во время катания на сноуборде он даже ломал руку, но потом быстро восстановился.