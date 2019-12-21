Барабанщик Slipknot – это еще и хоккеист-любитель в маске со специальным дизайном
Американский музыкант Джей Вайнберг – самый молодой участник группы Slipknot, куда он попал в 2014 году. В сентябре ему исполнилось 29 лет. По итогам 2019 года Вайнберг выиграл в опросе Music Radar, где занял первое место в списке лучших метал-барабанщиков. Когда Вайнберг комментировал победу, он мало говорил о своем превосходстве. Зато рассказал о вдохновении от игры других людей – больше хвалил их, чем себя.
У Вайнберга сильная отличительная черта – на концертах и в жизни он играет в маске (через нее долго скрывали даже его личность). Вне концертов у Вайнберга нашлась маска, которая отличается от музыкального образа. По его заказу изготовили специальный вратарский шлем. Один из пользователей в комментариях даже попросил его сделать ее следующей собственной маской на выступлениях в Slipknot.
Сам Вайнберг показал еще и сходства между барабанщиком и хоккейным вратарем. Вместе с маской он рассказал об интервью подкасту бывшего вратаря НХЛ Майка Маккенны. Уже в анонсе подкаста рассказывают, что Вайнберг рос в Нью-Джерси и поддерживал местную команду в начале века. Сейчас Вайнберг живет в Нэшвилле и играет в хоккей между гастролями Slipknot.
В подкасте Вайнберг рассказал о хоккейном увлечении: «Мы закончили наши гастроли – тогда я получил время, чтобы подумать. В Нэшвилле началась хоккейная лихорадка, когда клуб пролетел по Кубку Стэнли. Мой друг управляет гитарным магазином. Ему принадлежит идея хоккейной команды. Вместе с ним мы создали команду «Ист-Сайд Адские гончие».
Тогда же Вайнберг понял, что не сможет играть в хоккей в маске Slipknot. Он связался с Дэйвом Фридом из Friedesigns, который и разработал хоккейную маску для Вайнберга. На сайте Фрида можно найти сразу девять галерей с различными вратарскими шлемами. Есть даже рисунок с девушкой, наливающей пиво. Напоминаем – все это наносится на одну вратарскую маску.
Отсылки к хоккею просматриваются и других постах из инстаграма Вайнберга. Больше всего Вайнберг следит именно за хоккейными вратарями. Здесь он вместе с голкипером «Вегаса» Пеккой Ринне:
Есть фото и с Хенриком Лундквистом из «Рейнджерс»:
Кадр с Кубком Стэнли:
А так Вайнберг обычно выглядит на концертах Slipknot:
Его отец Макс Вайнберг – известный барабанщик E Street Band. Он тоже пересекался с хоккеем. На официальном сайте НХЛ есть история из декабря 2017-го, когда Вайнберга позвали на выступление во время матча на открытом воздухе.
«Когда из НХЛ позвонили, я был в восторге. Это включает в себя много вещей, которые мне нравятся: хоккей, игра в морозную погоду, любимые песни и вызов, смогу ли я вообще это сделать», – тогда рассказывал Вайнберг. Там же он говорил и об увлечении хоккеем у своего сына – теперь оно только подтвердилось.