Барабанщик Slipknot – это еще и хоккеист-любитель в маске со специальным дизайном

Сам Вайнберг показал еще и сходства между барабанщиком и хоккейным вратарем. Вместе с маской он рассказал об интервью подкасту бывшего вратаря НХЛ Майка Маккенны. Уже в анонсе подкаста рассказывают, что Вайнберг рос в Нью-Джерси и поддерживал местную команду в начале века. Сейчас Вайнберг живет в Нэшвилле и играет в хоккей между гастролями Slipknot.

В подкасте Вайнберг рассказал о хоккейном увлечении: «Мы закончили наши гастроли – тогда я получил время, чтобы подумать. В Нэшвилле началась хоккейная лихорадка, когда клуб пролетел по Кубку Стэнли. Мой друг управляет гитарным магазином. Ему принадлежит идея хоккейной команды. Вместе с ним мы создали команду «Ист-Сайд Адские гончие».

Тогда же Вайнберг понял, что не сможет играть в хоккей в маске Slipknot. Он связался с Дэйвом Фридом из Friedesigns, который и разработал хоккейную маску для Вайнберга. На сайте Фрида можно найти сразу девять галерей с различными вратарскими шлемами. Есть даже рисунок с девушкой, наливающей пиво. Напоминаем – все это наносится на одну вратарскую маску.

Отсылки к хоккею просматриваются и других постах из инстаграма Вайнберга. Больше всего Вайнберг следит именно за хоккейными вратарями. Здесь он вместе с голкипером «Вегаса» Пеккой Ринне: