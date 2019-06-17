Хесе выпускает песни и делает анимационные клипы. Если что, он все еще принадлежит «ПСЖ»
Исполнитель Jey M выпустил новый мультяшный клип на песню Pakata. За два дня видео набрало 164 тысячи просмотров. Для Jey M это далеко не рекорд: 14 июля 2016-го у него вышел клип, где прямо сейчас более 31 миллиона просмотров. Пока посмотрите перспективную новинку:
Во Франции у Хесе ничего не вышло. Контракт действует до 2021 года, но Хесе давно не ценят в команде. За это время его уже трижды отдавали в аренду по средним клубам. «Бетис» был из них самым интересным, но в 2019 году Хесе забил всего дважды за 14 матчей.
На таком же отрезке у него вышло два клипа, через несколько дней ожидается целый новый альбом. Песня Pakata тоже будет его частью, но еще появятся совместные работы и музыка в новых жанрах и стиле. Пока Хесе чаще всего работает в стиле реггетон. Зацените еще пару его клипов:
О музыкальной карьере Хесе спрашивали еще перед трансфером в «ПСЖ». Тогда ходили слухи, что в Париже ему нельзя заниматься музыкой из-за особого пункта в контракте. «Первое, что я сделал при переезде в Париж, спел песню перед моими партнерами», – рассказывал сам Хесе.
В первой половине этого сезона Хесе даже не тренировался с командой. За это время у него нашлось еще одно необычное занятие – ссоры с бывшей девушкой Аурой Руис. У них есть сын Ньян и сложно выстроенные взаимоотношения, которые ухудшаются с каждым конфликтом.
Руис пошла в реалити-шоу и оставила ребенка родственникам. Хесе это не понравилось, он выделил пять тысяч долларов и поддержал в голосовании зрителей соперниц Руис, чтобы та спокойно вернулась домой. Все получилось, но Руис явно расстроилась.
Jey M – псевдоним 26-летнего футболиста «ПСЖ» Хесе. Заниматься музыкой у него пока получается намного лучше, чем проявлять себя в игре. Возможно, именно из-за хороших вокальных данных у Хесе быстро испортилась игровая карьера.
Сезон-2015/16 стал лучшим в карьере Хесе. В «Реале» он играл всего по 30 минут за матч, но в Примере забил пять голов и отдал семь голевых передач. Параллельно с этим Хесе снялся в клипе Big Flow и получил порцию критики от Бенитеса. Тому не нравилось, что парень сосредоточен не только на футболе.
В августе 2016-го Хесе продали в «ПСЖ» за 25 миллионов евро. Для него самого это виделось новым карьерным шагом в команду звезд, для «Реала» – возможностью заработать. «ПСЖ» получил номинально перспективного игрока, а сейчас все еще мучается из-за той сделки.
Ребенок Хесе и Руис родился недоношенным и много дней проводил в больнице. Когда Хесе отдавали в аренду в «Сток Сити», он постоянно летал в Испанию, чтобы видеться с Руис и ребенком. Из-за этого Хесе не проявил себя в Англии, а потом потерял весь карьерный авторитет.
Сейчас с Ньяном все хорошо, а еще у Хесе есть два ребенка от предыдущего брака. Он хорошо общается со всеми детьми, но с футболом по-прежнему все плохо. Зато у Хесе есть музыкальный успех. Сейчас для него все это даже важнее.