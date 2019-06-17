Хесе выпускает песни и делает анимационные клипы. Если что, он все еще принадлежит «ПСЖ»

Во Франции у Хесе ничего не вышло. Контракт действует до 2021 года, но Хесе давно не ценят в команде. За это время его уже трижды отдавали в аренду по средним клубам. «Бетис» был из них самым интересным, но в 2019 году Хесе забил всего дважды за 14 матчей.

На таком же отрезке у него вышло два клипа, через несколько дней ожидается целый новый альбом. Песня Pakata тоже будет его частью, но еще появятся совместные работы и музыка в новых жанрах и стиле. Пока Хесе чаще всего работает в стиле реггетон. Зацените еще пару его клипов: