Нам безумно жаль Неймара. В «ПСЖ» у него рушится карьера
В 2017-м у Неймара была отличная стартовая позиция для того, чтобы уже сегодня считаться лучшим футболистом мира даже при живых Месси и Роналду. Ему было 25 лет, самый расцвет. Да и вокруг сплошные приятности:
- За два года до этого выиграл Лигу чемпионов, за год – Олимпиаду со сборной Бразилии.
- Перейдя в «ПСЖ», стал самым дорогим футболистом мира – за него заплатили аж 222 миллиона евро.
- Зимой 2017-го он во второй раз попал в тройку номинантов на «Золотой мяч».
Казалось, у «ПСЖ» нет конкурентов во Франции, но последний сезон до прихода Неймара это опроверг – чемпионом стал «Монако». С бразильцем господствовать дома стало бы проще, сам же футболист получал возможность стать главной звездой в топ-клубе, вывести его на еще более высокий уровень и добраться до «Золотого мяча».
Не получилось ничего. Пять трофеев, которые Неймар завоевал за пару сезонов, исключительно домашние – два чемпионства, еще три – кубки, о которых он сам едва ли вспомнит через пару лет. Неудач было гораздо больше.
Не прошел дальше первой стадии плей-офф ЛЧ
В сезоне-2017/18 «ПСЖ» загремел на «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Неймар сыграл первый матч (1:3), а потом получил тяжелую травму и восстанавливался три месяца. В ответной игре парижане без него снова проиграли.
В следующем сезоне соперник в лице «МЮ» на той же стадии 1/8-й казался гораздо проще, даже с учетом того, что англичане расцвели после назначения Сульшера. Но Неймар опять травмировался и пропустил уже теперь обе игры. «ПСЖ» неожиданно вылетел от «МЮ».
Проваленный ЧМ, минус Копа
Неймар продолжал наращивать потрясающую статистику забитых голов в сборной Бразилии. Их у него уже 60, осталось два до Роналдо и 17 до Пеле. Все помнят, как здорово он отыграл на Кубке конфедераций, только было это шесть лет назад.
Бразильцы стали четвертыми на домашнем ЧМ, но в Россию ехали в ранге главного фаворита. Неймар забил на ЧМ-2018 два гола, но больше перекатывался по полю, чем играл в футбол, а команда вылетела в четвертьфинале.
Шанс сделать свою сборную сильнейшей хотя бы на континенте теперь тоже упущен – из-за травмы Неймар пропустит домашний Кубок Америки-2019. Новая возможность представится еще очень не скоро. На ЧМ-2022 Неймару будет почти 31 год.
Драка с болельщиком
Первый полноценный матч после травмы в 2019-м Неймар отыграл в финале Кубка Франции. «ПСЖ» считался явным фаворитом, на победе «Ренна» можно было обогатиться у букмекеров в шесть раз. Она и случилась по пенальти, хотя Неймар забил и в серии, и с игры.
На награждении разочарованный бразилец отмахнулся от болельщика, попав ему в лицо. Позже стало известно, что фанат выкрикивал оскорбления и снимал все это на телефон. Но бразилец не сдержался, а французский КДК прощать его не стал.
Дисквалификации во Франции и в еврокубках
За стычку с фанатом Неймару выписали дисквалификацию на три матча. Сезон для него закончился раньше, чем у партнеров, да еще придется пропустить матч на Суперкубок Франции в новом сезоне.
В Лиге чемпионов-2019/20 еще хуже: «ПСЖ» первые три тура будет играть без бразильца – его дисквалифицировали и там. После решающего пенальти в пользу «МЮ», из-за которого «ПСЖ» вылетел из ЛЧ, Неймар выругался в соцсетях и пытался прорваться в судейскую комнату по окончании матча.
В «ПСЖ» все очень нервно. И Неймар к этому причастен
В материалах L’Equipe было несколько инсайдов об очень непростой обстановке в клубе, который уже давно поделен на два лагеря – Неймара и Мбаппе. Что приписывается Неймару за этот сезон:
- подрался с Нкунку
- подрался с Дракслером, обозвав его «дерьмовым игроком»
- после поражения в Кубке раскритиковал молодых игроков, намекнув на «лагерь Мбаппе»
- рассердил одноклубников, быстро уйдя с поля во время празднования чемпионства
Источник сомнения не вызывает, поэтому все это наверняка правда. Скорее всего, стычек и недопониманий было гораздо больше, чем мы знаем.
А тут еще и обвинение в изнасиловании
В футболе совершенно не заладилось, но теперь и дома у Неймара тоже нет спокойной жизни. Он познакомился с девушкой Наджилой Де Соузой в инстаграме, она прилетела к нему в Париж, а через несколько недель написала заявление об изнасиловании.
Футболист тут же вывесил личную переписку и интимные фотографии, которые ему присылала девушка, убеждая, что все произошло по взаимному согласию. С Наджилой не стало работать юридическое бюро «Фернандес и Абреу», где посчитали, что она стала жертвой нападения, а не изнасилования.
Ситуация очень неприятная, но по совокупности всех фактов пока видится, что Неймар наказания не заслужит. Но это очередной психологический удар по бразильцу как раз в тот момент, когда его карьера валится на спад.
51 гол в 58 матчах. Казалось бы, о каком провале может идти речь с такой статистикой. Но за два сезона в «ПСЖ» Неймар не добился ничего кроме внутренних титулов, на которые ввиду космического статуса клуба никто не обращает внимания, не выиграл ничего со сборной, вконец испортил себе репутацию на чемпионате мира и теперь бесконечно далек от «Золотого мяча», хотя совсем недавно справедливо считался третьим игроком планеты после Месси и Роналду.
Для почти любого другого футболиста достижения Неймара за два года вызвали бы множество восторгов. Но для самого бразильца, учитывая его статус и потенциал, это капля в море. Сейчас ему 27, еще есть время перевернуть карьеру, причем в таком возрасте сделать это удобнее всего – он все так же невероятно хорош на поле, а заканчивать еще не скоро. Удастся ли это в «ПСЖ» и позволит ли здоровье? Впереди у Неймара слишком тягостное лето для раздумий. Вероятно, самое тяжелое в его карьере.