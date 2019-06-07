Нам безумно жаль Неймара. В «ПСЖ» у него рушится карьера

В 2017-м у Неймара была отличная стартовая позиция для того, чтобы уже сегодня считаться лучшим футболистом мира даже при живых Месси и Роналду. Ему было 25 лет, самый расцвет. Да и вокруг сплошные приятности:

За два года до этого выиграл Лигу чемпионов, за год – Олимпиаду со сборной Бразилии.

Перейдя в «ПСЖ», стал самым дорогим футболистом мира – за него заплатили аж 222 миллиона евро.

Зимой 2017-го он во второй раз попал в тройку номинантов на «Золотой мяч».

Казалось, у «ПСЖ» нет конкурентов во Франции, но последний сезон до прихода Неймара это опроверг – чемпионом стал «Монако». С бразильцем господствовать дома стало бы проще, сам же футболист получал возможность стать главной звездой в топ-клубе, вывести его на еще более высокий уровень и добраться до «Золотого мяча».

Не получилось ничего. Пять трофеев, которые Неймар завоевал за пару сезонов, исключительно домашние – два чемпионства, еще три – кубки, о которых он сам едва ли вспомнит через пару лет. Неудач было гораздо больше.