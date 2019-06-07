Дюрэнт не играет уже месяц. Он никак не вылечит травму
В пятом матче между «Голден Стэйт» и «Хьюстоном» Кевин Дюрэнт получил травму. За две минуты до конца третьей четверти Дюрэнт оступился, доиграл до перерыва и больше не возвращался на площадку.
Что за травма
На официальном сайте НБА появилась заметка о травме Дюрэнта. Вот такие были предположения относительно повреждения:
1. Травма икры. Но версия отпадает, потому что Дюрэнт держался чуть ниже икроножной мышцы, за голень.
2. Порванный ахилл. Это больше похоже на правду. Но после эпизода Дюрэнт опирался на ногу и более-менее бегал еще две минуты.
В официальном комментарии «Голден Стэйт» озвучил такой диагноз: растяжение голени. Но Дюрэнт не играет с девятого мая, пропустил заключительный матч с «Хьюстоном», финал Запада против «Портленда» и не выходил в серии с «Торонто». Так что по срокам восстановления эта версия уже не совпадает с реальной картиной.
Что говорят об этом повреждении
Много знаменитостей уже прокомментировали повреждение Дюрэнта.
Стефен Карри сказал: «Каждый раз, когда ты видишь, как кто-то травмируется без контакта, это страшно. И это было видно на лице Кевина Дюрэнта. Он не мог понять, что происходит. Кевин направился прямиком в раздевалку».
Дрэймонд Грин отметил, что эта травма казалась намного хуже, чем вышла в итоге: «Травма выглядела намного хуже, чем растяжение голени. Когда такое происходит, ты начинаешь беспокоиться. Беспокойство овладевает твоим разумом».
Спустя почти неделю после эпизода выступил главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр. Вряд ли слова, сказанные Керром, обрадовали болельщиков. «Надеюсь, он продолжит прогресс, и он уже добился прогресса, но все же травма Дюрэнта оказалась серьезнее, чем мы думали в самом начале. Посмотрим, как все сложится, но он посвящает все свое время реабилитации. Он полностью посвятил себя этому. Наш медицинский штаб занимается этим вопросом с утра до вечера. Надеюсь, в какой-то момент Кевин вернется, но нам остается лишь ждать», – сказал Керр.
Как отреагировал Дюрэнт
Самое интересное, что Дюрэнт изначально никак не комментировал свое восстановление. Он просто сказал: «Я подумал, что мне кто-то пнул в ногу, от этого стало дико больно. Оказалось, что я оступился».
Чуть позже, когда журналист Fox Sports Крис Бруссард зацепил Дюрэнта фразой «Чемпионство «ГС» без Дюрэнта станет для Кевина самым большим кошмаром», Дюрэнт закончил молчанку и наконец-то рассказал о своем восстановлении.
«Я видел этот эпизод в записи, Реджи Миллер кричал: «Это ахиллово сухожилие!» Конечно, после такого любой занервничает. Я помню, что я почувствовал, когда это случилось. Я рванулся, чтобы побежать в защиту, и почувствовал, как будто кто-то поставил мне подножку. Я обернулся, и первое, о чем я подумал – Буги Казинс, Кобе Брайант, Доминик Уилкинс говорили, что им показалось, будто кто-то их пнул по ноге. Это первое, что пришло мне в голову, и я решил притормозить и понять, что произошло. Потом я пошел шагом и понял, что могу опираться на ногу, а значит, все не так плохо, как я подумал», – говорил Дюрэнт.
В любом случае, пока Кевин никак не может вернуться. Тренерский штаб «Голден Стэйт» говорит, что ожидает Дюрэнта в ближайшем матче. Но он совершенно точно пропустит четвертую встречу с «Торонто» – игру, в которой «Торонто» может сделать огромный шаг в гонке за чемпионство.
Почему это важно
Объясняем величие Кевина в нескольких фактах:
- Есть версия, что Дюрэнт делает «ГСВ» лучше. Это правда. С Дюрэнтом на площадке «Варриорc» реализовывают 91% своих атак (а не 87%).
- Когда Дюрэнт в игре, баскетболисты «Голден Стэйт» забрасывают каждый третий трехочковый. Без него – каждый четвертый.
- Дюрэнт занимает 10 место по количеству очков в плей-офф, у него их 4032. У Тони Паркера (который расположился на 9 месте) – 4045.
- Кевин Дюрэнт занимает второе место в «Голден Стэйт» по числу очков в этом сезоне плей-офф. В 11 матчах он набрал 376 очков. Больше только у Стефена Карри – 541 (в 19 матчах).
- Дюрэнт выкладывается в каждом матче. В этом плей-офф не было игры, в которой бы он набрал меньше 20 очков. Зато его максимальный результат составляет 50 очков (в шестом матче против «Клипперс») – личный рекорд результативности.