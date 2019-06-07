Дюрэнт не играет уже месяц. Он никак не вылечит травму

Что за травма

На официальном сайте НБА появилась заметка о травме Дюрэнта. Вот такие были предположения относительно повреждения:

1. Травма икры. Но версия отпадает, потому что Дюрэнт держался чуть ниже икроножной мышцы, за голень.

2. Порванный ахилл. Это больше похоже на правду. Но после эпизода Дюрэнт опирался на ногу и более-менее бегал еще две минуты.

В официальном комментарии «Голден Стэйт» озвучил такой диагноз: растяжение голени. Но Дюрэнт не играет с девятого мая, пропустил заключительный матч с «Хьюстоном», финал Запада против «Портленда» и не выходил в серии с «Торонто». Так что по срокам восстановления эта версия уже не совпадает с реальной картиной.

Что говорят об этом повреждении

Много знаменитостей уже прокомментировали повреждение Дюрэнта.

Стефен Карри сказал: «Каждый раз, когда ты видишь, как кто-то травмируется без контакта, это страшно. И это было видно на лице Кевина Дюрэнта. Он не мог понять, что происходит. Кевин направился прямиком в раздевалку».

Дрэймонд Грин отметил, что эта травма казалась намного хуже, чем вышла в итоге: «Травма выглядела намного хуже, чем растяжение голени. Когда такое происходит, ты начинаешь беспокоиться. Беспокойство овладевает твоим разумом».