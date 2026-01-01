Кевин Дюрэнт

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Баскетбол
Дюрэнт набрал 51 очко за матч и обновил рекорд результативности в этом сезоне НБА
#Кевин Дюрэнт
Баскетбол
Абдул-Джаббар, Нэш, Дюрэнт – в списке 75 лучших игроков в истории НБА
#НБА
Баскетбол
Дюрэнт стал партнером платформы Weedmaps. Он займется просвещением спортсменов о пользе медицинской марихуаны
#Кевин Дюрэнт
Баскетбол
Дюрэнт заработает 198 млн долларов по новому четырехлетнему контракту с «Бруклином»
#Кевин Дюрэнт
Олимпиада 2020
🏀 Сборная США выиграла Олимпиаду. Дюрэнт – самый результативный игрок финала
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🏀 США победили Чехию с разницей +35 и вышли в плей-офф. Дюрэнт – лучший американский бомбардир на Олимпиадах
#Олимпиада-2020
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Фиксируем величие Дюрэнта: вытащил для США новое золото Олимпиады и перебил рекорды сборной
#Кевин Дюрэнт
Сборная США пранканула Дюрэнта: толпой поздравила с днем рождения, хотя он в сентябре. Его реакция – 👀😯🤨
#Кевин Дюрэнт
Леброн заработал за карьеру больше миллиарда, Карри опережает всех по зарплате. Главное из рейтинга Forbes
#НБА
Теневые моменты в теме Хардена и «Бруклина». Он некрасиво простился с «Хьюстоном», Ирвинг чудит, а к контрактам есть вопросы
#Джеймс Харден
Одно из лучших видео в истории НБА – Рианна на финале в первом ряду 💕
#Rihanna
Месси и Дюрэнт похожи на русских, Роналду – на итальянца. Мы снова побаловались в приложении Gradient
#Лионель Месси
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