Теневые моменты в теме Хардена и «Бруклина». Он некрасиво простился с «Хьюстоном», Ирвинг чудит, а к контрактам есть вопросы

В первых трех матчах он набирал 30+ очков, но «Хьюстон» проиграл два из них. Дальше результативность рухнула, а худшими стали игры с «Индианой» (15 очков и поражение) и «Орландо» (15 очков из 132 у «Хьюстона»).

Матч с «Лейкерс» тоже ничего хорошего не дал – 16 очков, поражение «Хьюстона» и сюжет номер два.

На пресс-конференции Харден сказал: «Хьюстон» сейчас – недостаточно хорошая команда, где нет ни сыгранности, ни таланта. «Я люблю этот город. Я сделал все, что мог. Безумная ситуация. Не думаю, что ее можно исправить».

Это последнее, что он сказал как игрок «Хьюстона».

Фанаты «Бруклина» получили лидера, который публично ругает бывших. Осадочек.