Теневые моменты в теме Хардена и «Бруклина». Он некрасиво простился с «Хьюстоном», Ирвинг чудит, а к контрактам есть вопросы
Джеймс Харден перешел в «Бруклин» – это самая громкая новость в новом сезоне НБА. Полностью сделка выглядит так:
- «Бруклин» получил Хардена.
- В «Хьюстон» перешли Оладипо, Экзам и Куруц плюс три пика первого раунда «Бруклина», пик первого раунда «Милуоки», четыре права обмена пиками первого раунда с «Бруклином».
- «Индиана» забрала Леверта и пик второго раунда.
- За «Кливленд» теперь будут играть Аллен и Принс.
Главное внимание теперь – на «Бруклин», где собралось очень мощное трио Дюрэнт-Ирвинг-Харден.
Вроде все счастливы. Но вокруг есть несколько странных историй.
Харден подвел «Хьюстон» на старте НБА, а потом унизительно наехал на него в прессе
Два некрасивых сюжета за три недели.
Первая. Перед стартом НБА Харден сходил на вечеринку, хотя коронавирусные правила лиги запрещают игрокам посещать заведения численностью более 15 человек. Никаких отмазок – по соцсетям разлетелось видео. Харден отстранен за нарушение протоколов по профилактике ковида, но избежал дисквалификации за штраф в $50 тысяч.
Харден повернут на стриптизе. Спускает горы денег и торчит там всегда. Есть даже исследования: стрип-клубы влияют на его карьеру
В том числе из-за него лига перенесла матч с «Оклахомой». Играть он не мог, у троих – положительные тесты, еще у четверых – контакты с заразившимися.
В первых трех матчах он набирал 30+ очков, но «Хьюстон» проиграл два из них. Дальше результативность рухнула, а худшими стали игры с «Индианой» (15 очков и поражение) и «Орландо» (15 очков из 132 у «Хьюстона»).
Матч с «Лейкерс» тоже ничего хорошего не дал – 16 очков, поражение «Хьюстона» и сюжет номер два.
На пресс-конференции Харден сказал: «Хьюстон» сейчас – недостаточно хорошая команда, где нет ни сыгранности, ни таланта. «Я люблю этот город. Я сделал все, что мог. Безумная ситуация. Не думаю, что ее можно исправить».
Это последнее, что он сказал как игрок «Хьюстона».
Фанаты «Бруклина» получили лидера, который публично ругает бывших. Осадочек.
Что вообще творится с Ирвингом: он пропускает матчи «по личным причинам» и попадается на видео с Дрейком и политиками
«Бруклин» после выздоровления Кевина Дюрэнта справедливо записан в список фаворитов сезона. Клуб начал с двух уверенных побед, но в следующих пяти матчах проиграл четырежды. 6 января «Бруклин» выиграл у «Юты», и это был последний матч, в котором сыграл Кайри Ирвинг. 4-4 – не старт фаворита.
Дальше – пять игр без Ирвинга. И 7-6 по результату.
• 8 января стало известно, что Ирвинг покинул расположение «Бруклина» по личным причинам и пропустил матч с «Филадельфией». «Надеюсь, что все будет хорошо. Это частная ситуация», – слова тренера Стива Нэша.
• Пропуск игры с «Мемфисом» – формулировка та же. Инсайдер Джейсон Дюмас писал, что на Ирвинга повлиял штурм сторонниками Трампа Капитолия в США.
• Матч с «Оклахомой» – тоже мимо. После этого появилось видео, где Ирвинг тусит с рэпером Дрейком на дне рождения, кажется, сестры.
• Пока «Бруклин» бился с «Денвером», Ирвинг засветился в Zoom-конференции по предвыборной кампании кандидата в окружные прокуроры Манхэттена Тахани Абоуши.
• С «Нью-Йорком» Ирвинг тоже не играл.
«Уверен, что Кайри вернется в этом сезоне», – говорил Нэш. «Поддерживаем его на все сто и надеемся на лучшее», – Дюрэнт. В действительности же все сложнее. По инсайдам в НБА: «Бруклин» недоволен ситуацией, с Дюрэнтом и Нэшем отношения неидеальные, а Ирвинг может даже пропустить сезон.
Пока известно, что далее пропуск любой его игры из-за нарушения коронавирусного протокола наказывается штрафом в $460 тысяч.
Что-то мощное трио уже не трио.
Что еще вокруг «Бруклина»: очень много денег, недолговечные контракты, зато давняя связь Дюрэнта и Хардена
🐈⬛ Это самый большой обмен в истории НБА, и «Бруклин» отдал за Хардена сразу 11 активов. Из игроков – включая перспективного Аллена и уровневого Леверта. Из денег – десятки миллионов, потому что что зарплата Хардена сильно выше, чем у ушедшей четверки.
🐈⬛ Летом 2022-го Дюрэнт и Ирвинг по пункту в контрактах могут уйти из «Бруклина» летом. То есть потенциальная империя этого трио стоит на тонкой юридической базе. Психовать и лениться удобнее, когда знаешь, что это займет всего полтора года.
🐈⬛ Дюрэнт и Харден играли вместе за «Оклахому». Уход Хардена в «Хьюстон» был шоком для Дюрэнта, хотя друг о друге они высказывались уважительно все это время. Дюрэнт полтора года назад даже сказал, что без ухода в «Хьюстон» Харден не стал бы тем игроком, которым стал сейчас. В Лос-Анджелесе в межсезонье Харден и Дюрэнт тренировались вместе. По данным ESPN, уже тогда они обсуждали, как можно было бы воссоединиться.