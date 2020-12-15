Харден повернут на стриптизе. Спускает горы денег и торчит там всегда. Есть даже исследования: стрип-клубы влияют на его карьеру

Джеймс Харден – это не только набор очков в темпе Джордана. Джеймс Харден – это не только главная борода мирового спорта. Джеймс Харден – это еще самый преданный фанат стриптиза.

В стриптиз-клубе висит баннер с Харденом. Он спустил там кучу денег и очень эффектно ухаживал за стриптизершей

В подкасте рэпера Джо Баддена есть история, что руководство одного из стриптиз-клубов повесило у себя джерси Хардена. Актер и ведущий Джамил Клэй рассказывал: однажды Харден просадил в стриптиз-клубе миллион долларов за одну ночь. История с джерси так и не подтвердилась, но с ней связано другое исследование по стрип-наградам для Хардена.

Complex обнаружил, что уже много лет в стриптиз-клубе Dreams Houston висит баннер с изображением Джеймса Хардена. Он там с 2013 года. Например, его публиковал в твиттере журналист Fox Sports Ник Райт. В этом клубе Харден и правда много тратил. Complex ссылался на пост танцовщицы еще из 2012 года – там она показывала пачки денег от Хардена.