Харден повернут на стриптизе. Спускает горы денег и торчит там всегда. Есть даже исследования: стрип-клубы влияют на его карьеру
Джеймс Харден – это не только набор очков в темпе Джордана. Джеймс Харден – это не только главная борода мирового спорта. Джеймс Харден – это еще самый преданный фанат стриптиза.
В стриптиз-клубе висит баннер с Харденом. Он спустил там кучу денег и очень эффектно ухаживал за стриптизершей
В подкасте рэпера Джо Баддена есть история, что руководство одного из стриптиз-клубов повесило у себя джерси Хардена. Актер и ведущий Джамил Клэй рассказывал: однажды Харден просадил в стриптиз-клубе миллион долларов за одну ночь. История с джерси так и не подтвердилась, но с ней связано другое исследование по стрип-наградам для Хардена.
Complex обнаружил, что уже много лет в стриптиз-клубе Dreams Houston висит баннер с изображением Джеймса Хардена. Он там с 2013 года. Например, его публиковал в твиттере журналист Fox Sports Ник Райт. В этом клубе Харден и правда много тратил. Complex ссылался на пост танцовщицы еще из 2012 года – там она показывала пачки денег от Хардена.
Трей Сонгз, Дрейк, Френч Монтана и Харден раньше вместе тусили в Dreams Houston. На одной из фотографий на заднем плане тоже виден баннер с изображением Хардена. У Дрейка была любовная история со стриптизершей Малией Мишель из Dreams Houston. Он даже упоминал ее в строчках песни Miss Me.
Интересно, что за этой стриптизершей ухаживал Харден. Еще в 2012-м фанаты замечали ее на одном из матчей «Хьюстона», а потом видели их с Харденом в ресторане во время ужина. Был неподтвержденный слух, что Харден потратил на Малию Мишель сотню тысяч долларов. Тогда Мишель уже не встречалась с Дрейком. Харден якобы завоевывал ее деньгами.
Дрейк еще долго сохранял близкие отношения с танцовщицами из Dreams Houston. Sky Sport писал, что в 2017 году он даже организовал для Лиры Галор, Миракл Уоттс и Малии Мишель специальную тусовку. Тогда они якобы заканчивали танцевальную карьеру, но Мишель писала в соцсетях: «Ни один мужчина не заставит меня уйти на пенсию».
В подкасте Баддена даже был спор по стриптизершам из Оклахомы-Сити и Хьюстона. Звучала и такая цитата: «Стриптизерши из Хьюстона – лучшие стриптизерши в мире. Спросите Дрейка». Майки стриптизерш по его инициативе на той тусовке подняли под потолок. Так клубы НБА обычно поступают со звездами, которые стали легендами.
На старте карьеры Харден как раз сменил «Оклахому» на «Хьюстон». Его переход вряд ли связан со стриптизом, но сам Харден регулярно гоняет на подобные тусовки. Поэтому вокруг него постоянно мелькают истории. Часто Харден ходит в стриптиз-клубы именно с музыкальными звездами. Например, его замечали на вечеринке, которую организовал Крис Браун.
Походы Хардена в стриптиз-клубы негативно влияли на его отношения с другими девушками. До 2018 года он встречался с Хлоей Кардашьян. Однажды она обиделась, когда Харден неожиданно пошел в стриптиз-клуб. Из-за этого отношения накалились, а позже Харден и Кардашьян вообще расстались. Она называла причиной измену Хардена.
Один из пользователей твиттера рассказывал, как Харден потратил 20 тысяч долларов на стриптизершу Дженну, чтобы она провела с ним ночь (твит уже удален). Ведущая шоу NBA 2KTV Алексис Морган тоже вспоминала походы Хардена в твиттере: «Думаю, мы незаслуженно мало говорим о том, сколько денег Джеймс Харден оставил в стриптиз-клубе Хьюстона».
Возможно, Харден играет хуже в городах с раскрученными стриптиз-клубами
Пользователь реддита Angry Centrist год назад проанализировал игру Хардена в городах, где самые раскрученные и популярные стриптиз-клубы. Вывод по последним четырем сезонам такой: показатели Хардена в них ухудшаются примерно на 20%. Лучшие выездные матчи Харден проводит в Торонто, где не такие известные стриптиз-клубы.
Когда «Хьюстон» проигрывает матчи НБА, Харден тоже убегает в стриптиз-клубы. Город здесь не так важен. Во время выезда Хардена фотографировали в одном из популярных стриптиз-клубов Лос-Анджелеса. Считается, что так Харден приходит в себя и восстанавливает моральное состояние после неудачных игр. Хотя его видели на тусовках и после побед.
В декабре 2020-го Харден не спешил в тренировочный лагерь «Хьюстона». Он вбрасывал прошение об обмене, а параллельно тусил в стриптиз-клубах Лас-Вегаса. На одном из видео с тусовки Харден даже разбрасывал деньги вместе с рэпером Lil Baby. 15 декабря «Хьюстон» опубликовал пост, где показал тренировку Хардена. Вернулся.
«Джеймс Харден в стриптиз-клубе сегодня вечером, если «Хьюстон» победит».
«Харден уходит из пузыря, чтобы пойти в стриптиз-клуб».
Стриптиз-клубы – важная часть жизни для всех игроков НБА
Бывший игрок НБА Шон Брэдли рассказывал, что из-за отказа пойти в стриптиз-клуб заплатил 10 тысяч долларов штрафа. Он не называл команду, но ссылался на владельца. Тот устроил обязательное клубное собрание в одном из стрип-клубов. Брэдли отказался идти в это место из-за религиозных и моральных убеждений. Тогда и получил штраф.
Когда НБА только возобновилась в пузыре из-за коронавируса, Лу Уильямс уехал на похороны дедушки. Сразу после похорон Уильямс поехал в стриптиз-клуб Аталанты. В честь него в этом заведении названы куриные крылышки. Уильямс оправдывался, что шел туда ради еды. Только потом рассказал, что поступил не очень правильно. И отсидел десять дней карантина.
Звезда «Клипперс» Пол Джордж в ноябре сделал предложение инстаграм-модели Даниэле Раджич. Ранее она была известна по карьере в стриптиз-клубе Tootsies. Там же в 2013 году они с Джорджем и встретились. Раджич родила Джорджу двух детей, подавала в суд на признание отцовства, но сейчас они счастливы. В стриптиз-клубе она больше не работает.