В 13 лет мать выгнала Батлера из дома – а он стал звездой Востока. Дерзит, продает кофе, дружит со звездами и тащит «Майами»

«Мне не нравится, как ты выглядишь. Тебе пора уходить»

Батлер услышал это от своей матери, после чего оказался на улице. Ему было 13 лет. Идти было не к кому. Денег нет. Была лишь одна цель – каким-то образом выжить в Томболле – десятитысячной деревне в Техасе.

Эту историю Батлер рассказал журналисту ESPN перед драфтом НБА. Путь от порога дома до НБА и сейчас кажется нереальным. Тогда Батлер сказал, что просто живет одним днем, просто стремится играть в лиге. Просто жил одним днем и раньше, вопрос, мог ли вообще о чем-то мечтать.

Отец ушел из семьи, когда Батлер еще был младенцем. Мать выгнала сына из дома в 13 лет. Он оставался у друзей, насколько это было возможно – где-то на ночь, где-то на неделю, постоянного места не было. В школе Батлер изо всех сил прокачивал баскетбольные навыки и однажды принял вызов Джордана Лесли (будущего игрока в американский футбол) популять трехочковые. За их соревнованием следила мама Лесли – Мишель Ламберт.

Парни быстро подружились. Лесли звал Батлера к себе домой – поиграть в видеоигры и переночевать. Но у Лесли и так было еще шестеро братьев и сестер – Мишель родила четверых детей от бывшего мужа, который умер, а у нового было еще трое детей. Новый муж и сообщил всем: Батлер может оставаться на одну-две ночи, но нечасто. Только детям он так понравился, что они хотели жить с ним вместе и дальше.