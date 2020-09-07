В 13 лет мать выгнала Батлера из дома – а он стал звездой Востока. Дерзит, продает кофе, дружит со звездами и тащит «Майами»
«Майами» ожидаемо прошел в первом раунде плей-офф НБА «Индиану», но неожиданно вынес в первых трех матчах и «Милуоки». Сейчас в битве за выход в финал Восточной конференции «Майами» ведет 3-1, а его лидер Джимми Батлер проводит едва ли не лучший сезон в карьере.
- В первом матче с «Милуоки» установил личный рекорд по очкам в плей-офф (40). Победа.
- Во втором – поймал фол от Янниса и забил два решающих штрафных. Победа.
- В третьем – набрал тридцатку и фактически затащил последнюю четверть. Победа.
3-0 в серии с лучшей командой Востока. А 0-3 в серии в НБА никто никогда не отыгрывал. Хотя «Милуоки» пробует, выиграв матч №4.
«Мне не нравится, как ты выглядишь. Тебе пора уходить»
Батлер услышал это от своей матери, после чего оказался на улице. Ему было 13 лет. Идти было не к кому. Денег нет. Была лишь одна цель – каким-то образом выжить в Томболле – десятитысячной деревне в Техасе.
Эту историю Батлер рассказал журналисту ESPN перед драфтом НБА. Путь от порога дома до НБА и сейчас кажется нереальным. Тогда Батлер сказал, что просто живет одним днем, просто стремится играть в лиге. Просто жил одним днем и раньше, вопрос, мог ли вообще о чем-то мечтать.
Отец ушел из семьи, когда Батлер еще был младенцем. Мать выгнала сына из дома в 13 лет. Он оставался у друзей, насколько это было возможно – где-то на ночь, где-то на неделю, постоянного места не было. В школе Батлер изо всех сил прокачивал баскетбольные навыки и однажды принял вызов Джордана Лесли (будущего игрока в американский футбол) популять трехочковые. За их соревнованием следила мама Лесли – Мишель Ламберт.
Парни быстро подружились. Лесли звал Батлера к себе домой – поиграть в видеоигры и переночевать. Но у Лесли и так было еще шестеро братьев и сестер – Мишель родила четверых детей от бывшего мужа, который умер, а у нового было еще трое детей. Новый муж и сообщил всем: Батлер может оставаться на одну-две ночи, но нечасто. Только детям он так понравился, что они хотели жить с ним вместе и дальше.
В конце концов, Ламберты сдались, они позволили Батлеру остаться. Но с условием: у него будет много обязанностей. Посещать занятия. Повысить успеваемость. Работать по дому. Не вляпываться в неприятности. Быть примером для остальных детей.
«И знаете что было дальше? – рассказывала Мишель. – Джимми все это сделал, не задавая лишних вопросов. Сделал все, что я просила». «Они приняли меня в семью, – говорил Батлер. – Но баскетбол тут не причем. Просто она была очень любящей. Я не мог в это поверить».
Соглашаясь рассказать об этом, Батлер просил одного: «Не пишите об этом так, чтобы люди меня жалели. Мне же сожалеть не о чем. Мне нравится все то, что произошло – оно сделало меня таким, какой я есть. Я благодарен за те проблемы, с которыми столкнулся».
Он ненавидит смотреть в прошлое настолько, что даже в машине снял зеркало заднего вида – напоминая самому себе: никаких взглядов назад. Чтобы не это, а настоящее определяло его, добившегося успехов отчаянной работой. «Я все еще общаюсь со своей семьей. С мамой. С отцом. Это никогда не изменится».
Признание, матчи звезд, призы – все это было дальше, но прийти к этому было сложно через тренерское воспитание. Тренеры видели в нем мощный потенциал, а потому не жалели совершенно. Вплоть до того, что он хотел вернуться домой из университета Маркетта. Мишель советовала поступить туда не только из-за спорта, но еще и из-за образования.
Позже Батлер говорил, что должен был узнать, как быть не просто бомбардиром, а лидером. Не просто забивать, а еще подбирать, вести мяч, уметь защищаться. В НБА он и попал из-за своего универсализма.
В ночь перед выпуском Мишель долго плакала. Она говорила, что одновременно была счастлива и испугана, гордилась, но грустила. «Джимми всегда говорит о том, что мы для него сделали. Не уверена, что он понимает, что именно он сделал для нас. Он тоже изменил нашу жизнь. Мы стали лучше после того, как он появился у нас».
Конфликтовал с Уорреном и не заметил его в плей-офф
Сейчас Батлер – лидер одной из самых интересных команд Востока, пятикратный участник матча звезд, единственный в истории «Чикаго» с призом самому прогрессирующему, а еще – олимпийский чемпион 2016 года. Приправленный успехами сформированный крепкий характер позволяет не обращать внимания на мелочи. Стычки быстро забываются, а конфликты просто не мешают работать дальше.
В январе 2020-го «Майами» рубился с «Индианой», Батлер и Уоррен сцепились после контакта.
Момент долго обсуждался, а после рестарта НБА «Майами» и «Индиане» выпало сыграть минимум шесть раз – дважды в регулярке и, по крайней мере, четырежды в плей-офф. Ситуация подогревалась еще и тем, что Уоррен набрал сумасшедшую форму в «пузыре».
Перед первой игрой Батлер не стал врубать трэшток: «Никакого противостояния нет, оно в прошлом». И всю работу сделал на паркете. «Майами» убрал с дороги «Индиану» в четырех матчах, а Батлер регулярно колотил трехочковые через Уоррена.
Мотивировал Адебайо деньгами, чтобы тот пулял издалека
Эта история была известна еще в декабре 2019-го. Батлер стимулировал Бэма Адебайо развивать дальний бросок и согласился платить ему по 500 долларов за матч, где тот будет бросать из-за дуги. Если не совершит – платит Адебайо.
С «Атлантой» получилось, одноклубник потребовал деньги. «Нам нужно поговорить с тренером, потому что Адебайо не должен этого делать», – отшутился Батлер. Сейчас или пари прекратилось, или Батлер обогатился – за весь 2020-й Адебайо швырял трехочковые пять раз и попал лишь однажды.
Наладил бизнес по продаже кофе в «пузыре»
Туда Батлер притащил собственную кофемашину и в свободное время развивал навыки приготовления кофе. Заодно и решил подзаработать – по $20 за чашку. Конечная цель – открыть свой кофе-шоп после окончания карьеры.
Собственные чашки для кофе с инициалами Батлер выпускает уже пару лет:
Снялся в музыкальном клипе, дружит с актером
Батлер – фанат кантри, он появился в клипе известного в этом жанре исполнителя Люка Брайана.
С известным голливудским актером Марком Уолбергом Батлер познакомился в 2013 году в Чикаго – тот снимался в «Трансформерах» и хотел размяться игрой в баскетбол в тренировочном комплексе «Чикаго». «Я тогда подумал: «Черт возьми, это же первая большая знаменитость, которую я встретил», – вспоминал Балер. Позже оба посмотрели бокс и обменялись номерами, но Батлер не решился писать первым – поскромничал.
Позже Батлер познакомился с семьей Уолберга, они вместе отдыхали в Париже. Приверженность Уолберга к тренировкам заставила Батлера задуматься о распорядке дня: «Я тоже стал просыпаться в пять утра и работать. Он так делал» (в «Майами» Батлер вообще на первую тренировку явился аж в 3:30 утра). Уолберг говорит, что они просто здорово сошлись характерами, и что он старается задать ему верное направление в жизни.
Разница между ними – 19 лет, но на дружбу это влияет только позитивно. А у дочери Уолберга теперь есть отличный баскетбольный тренер.
Увлекся футболом во время Олимпиады и полюбил Неймара
На ОИ-2016 они оба получили золото – как сборная США по баскетболу, так и сборная Бразилии по футболу. Батлер тогда вообще впервые обратил внимание на футбол и первый раз пошел на стадион. Увидел Неймара, его победу в собственной стране, так и началось. Дальше были фотографии в форме Неймара в инстаграме и тренировки с футбольным мячом.
Наконец, Батлер приехал на игру «ПСЖ» летом 2018-го и потренировался с Неймаром и Мбаппе:
Потом сходил в Майами на матч Бразилии и Колумбии. И уже понятно за кого болел в последнем финале Лиги чемпионов:
В январе в Париж приехали «Милуоки» и «Шарлотт» – Неймар познакомился с суперзвездами «Милуоки» и с одноклубниками сходил на баскетбол. Интересно, за кого же в этой паре болеет Неймар – за Янниса или за Батлера. Но зато в финале конференции выбирать не придется – там останется кто-то один.