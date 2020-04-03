Баскетболист «Никс» перенес убийства двух сестер, одна из которых – трансгендер. Он стал борцом за права меньшинств
Реджи Буллок – игрок «Нью-Йорк Никс», выступающий на позиции легкого форварда. В карьере поиграл за обе команды из Лос-Анджелеса, засветился в «Финиксе», дольше задержался в «Детройте». Летом 2019-го Буллок заявился в «Никс», но из-за травмы дебютировал только в первый день 2020-го.
Буллок в своей жизни пережил смерть двух близких людей: они были убиты. Причем в одном и том же городе – в Балтиморе.
Первая происшествие случилось в июле 2014-го СМИ сообщили, что сестра баскетболиста Миа Хендерсон была зарезана в Балтиморе. В действительности, это был 26-летний старший брат Кевин Лонг – он стал трансгендером и сменил имя.
«Он жил как хотел, научил меня быть собой, заботиться о семье и был счастлив тому, кто он есть. И не волновался по поводу отношения к нему других, – вспоминал Реджи. – Я выходил из раздевалки «Клипперс», увидел несколько звонков от младшей сестры и смс от окружного прокурора в Балтиморе. Я перезвонил – мне сообщили об убийстве. Они сказали мне, что не могут его идентифицировать – тело так сильно изуродовали».
Предполагаемым убийцей был 46-летний мужчина, и он уже был приговорен к десяти годам лишения свободы даже без рассмотрения дела об убийстве – за наркотики. Позже его вина в убийстве не была доказана.
На heavy.com было несколько подробностей о жизни трансгендера – сообщалось, что ее видели в пять часов утра с «нервно оглядывающимся вокруг чернокожим парнем», а за год до убийства – задерживали по обвинению в проституции. Убийство связывали с возможной охотой на трансгендеров – за месяц до этого был похожий случай.
После убийства Реджи раскритиковали за то, что он писал имя брата (Кевин), а не сестры. Позже он сказал: «У меня не два брата и две сестры, а брат и три сестры».
После этого Буллок стал борцом за права ЛГБТ и участвовал в различных акциях совместно с Джейсоном Коллинзом – первым открытым геем из НБА. На летнем ЛГБТ-параде Буллок присутствовал со своим сыном.
Спустя пять лет после первого убийства Буллок пережил и второе. 29 октября 2019-го в Балтиморе убили трех человек. Одной из жертв была Кейша Мур – сестра Реджи. Это произошло вечером – она получила выстрел в грудь, в больнице Кейшу не спасли.
«Никогда не чувствовал себя столь разбитым за всю жизнь. Мне как брату не удалось защитить тебя от этих улиц. Я не справился дважды, не смог дать свою братскую защиту», – написал баскетболист в инстаграме.
Балтимор уже давно называют самым опасным городом в США. Уровень убийств в нем выше, чем в самых криминальных государствах Центральной Америки. Пять лет подряд он превышает 300 за год и постоянно растет. В шоке даже президент США Дональд Трамп: «Балтимор под руководством Элайджи Каммингса имеет худшую статистику преступности в стране. 25 лет разговоров и никаких действий!».
Он назвал современный Балтимор очень опасным и грязным местом, кишащим крысами. Недовольные словами Трампа местные жители к его приезду установили большую надувную крысу.
Буллок нашел силы пережить и вторую смерть в семье. С января по март он регулярно играл за «Нью-Йорк» до перерыва из-за коронавируса. Сейчас он находит, чем себя занять и без баскетбола.