Баскетболист «Никс» перенес убийства двух сестер, одна из которых – трансгендер. Он стал борцом за права меньшинств

«Он жил как хотел, научил меня быть собой, заботиться о семье и был счастлив тому, кто он есть. И не волновался по поводу отношения к нему других, – вспоминал Реджи. – Я выходил из раздевалки «Клипперс», увидел несколько звонков от младшей сестры и смс от окружного прокурора в Балтиморе. Я перезвонил – мне сообщили об убийстве. Они сказали мне, что не могут его идентифицировать – тело так сильно изуродовали».

Предполагаемым убийцей был 46-летний мужчина, и он уже был приговорен к десяти годам лишения свободы даже без рассмотрения дела об убийстве – за наркотики. Позже его вина в убийстве не была доказана.

На heavy.com было несколько подробностей о жизни трансгендера – сообщалось, что ее видели в пять часов утра с «нервно оглядывающимся вокруг чернокожим парнем», а за год до убийства – задерживали по обвинению в проституции. Убийство связывали с возможной охотой на трансгендеров – за месяц до этого был похожий случай.

После убийства Реджи раскритиковали за то, что он писал имя брата (Кевин), а не сестры. Позже он сказал: «У меня не два брата и две сестры, а брат и три сестры».