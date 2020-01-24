Трэй Янг – сенсация Матча звезд НБА: плачет от радости, покрывает долги горожан, сияет в худшей команде лиги
НБА объявила составы на Матч всех звезд, который состоится 16 февраля. Там три дебютанта – чемпион НБА Паскаль Сиакам, лучший новичок прошлого сезона Лука Дончич, а еще – Трэй Янг.
Узнав про это, Янг заплакал. Он смотрел за объявлением состава по телевизору.
Кевин Дюрант травмирован и пропускает сезон. Зато в Матче звезд теперь Янг, которого Дюрант помнит совсем маленьким.
Полтора года назад на драфте «Атланта» выбрала Дончича и сразу обменяла его в «Даллас» на Янга. Многие посчитали это глупостью – в команду ехал игрок, который уже в юном возрасте захватил Европу – выиграл Евробаскет со Словенией, а Евролигу – с «Реалом», да еще и получил в этом турнире титул MVP.
Но у Янга были отличные показатели в НАСС, даже в историю удалось войти, например, с 22 ассистами в одной игре (к этому наколотил еще и 26 очков). Леброн говорил, что ему пора в профессионалы и похвалил его после того, как Янг набрал 48 очков в одном из матчей. Янга хвалил Стефен Карри, но в какой-то момент параллелей стало слишком много. «Сравнения Янга со мной уже надоели», – слова Карри через несколько месяцев после дебюта Янга в НБА.
Хотя достижения именно Леброна и Карри Янг повторил уже в своей третьей игре, набрав не менее 35 очков и 10 ассистов (35+11) – с 2000 года только эти трое в своих дебютных сезонах добивались таких цифр. Через полгода получил место в истории, до Янга никто из новичков не набирал в одном матче минимум 45+15 (пострадал «Чикаго» – 49+16).
Титул лучшего новичка все равно уплыл к Дончичу, на сравнения с которым Янг был обречен после драфта. Янг остался финалистом, хотя противостояние с Дончичем видит перспективным: «Оно может стать похожим на борьбу Мэджика Джонсона и Лэрри Берда». Для этого соревноваться парням надо в плей-офф, но там никто из них в прошлом сезоне не сыграл – «Атланта» осталась 12-й в конференции по итогам регулярного сезона, «Даллас» с Дончичем вообще финишировал предпоследним.
Сейчас дела у «Далласа» идут гораздо лучше, и в плей-офф команда наверняка попадет. У «Атланты» все наоборот – в Восточной конференции она худшая. В том числе и поэтому попадание Янга в старт Матча всех звезд могло удивить. Янг объясняет низкие результаты тем, что «Даллас» хочет выигрывать уже сейчас, у «Атланты» пока иные цели.
Принцип «Атланты» ясен – перед сезоном клуб дал понять, что делает ставку на развитие молодежи. Сейчас там почти половина игроков – парни 22 лет и младше. Из пятерки самых результативных наиболее возрастной – Джабари Паркер (24 года). Хантеру и Коллинзу – по 22, Хертеру – 21.
21 год в сентябре исполнился и Янгу. В этом сезоне НБА по среднему количеству передач он уступает только Леброну, Рубио и Дончичу, по очкам – лишь Хардену и Яннису.
Статус финалиста в номинации лучшему новичку прошлого сезона – успех, даже несмотря на гигантские ожидания и массу критики, например, за игру в защите. Янг пережил серьезное давление, но собственные результаты старается улучшать. К слову, результативность дебютного сезона у него была выше, чем в первый год у Карри. Мощно по цифрам Янг смотрится и сейчас.
За Янга рады многие, но особо переживать за него будут люди, которых он не знает. Например, Эрик Рейнолдс и его мама – простые жители, чью жизнь молодой баскетболист сделал проще после потрясения.
Отец Эрика умер два года назад, все это время семья испытывает тяжелое финансовое положение. Мама парня однажды обнаружила в почтовом ящике письмо о том, что все ее медицинские долги погашены. Она рыдала пять минут. Долг погасил человек, о существовании которого она даже не знала. Сын поблагодарил баскетболиста в твиттере.
Янг поделился 10 тысячами долларов с благотворительной организацией RIP Medical Debt, выкупающей медицинские долги у населения. Благодаря этому обнулились долги 590 человек в Атланте. Семья Эрика Рейнолдса и его мамы попала в их число.
«Чем больше я делаю на площадке, тем больше могу сделать и вне ее. Поэтому я хочу быть игроком Матча звезд, потому хочу стать одним из лучших в НБА. Тогда у меня будет больше возможностей принести пользу обществу», – так говорил Янг еще до того, как узнал, что будет выбран на эту игру.