Трэй Янг – сенсация Матча звезд НБА: плачет от радости, покрывает долги горожан, сияет в худшей команде лиги

Полтора года назад на драфте «Атланта» выбрала Дончича и сразу обменяла его в «Даллас» на Янга. Многие посчитали это глупостью – в команду ехал игрок, который уже в юном возрасте захватил Европу – выиграл Евробаскет со Словенией, а Евролигу – с «Реалом», да еще и получил в этом турнире титул MVP.

Но у Янга были отличные показатели в НАСС, даже в историю удалось войти, например, с 22 ассистами в одной игре (к этому наколотил еще и 26 очков). Леброн говорил, что ему пора в профессионалы и похвалил его после того, как Янг набрал 48 очков в одном из матчей. Янга хвалил Стефен Карри, но в какой-то момент параллелей стало слишком много. «Сравнения Янга со мной уже надоели», – слова Карри через несколько месяцев после дебюта Янга в НБА.

Хотя достижения именно Леброна и Карри Янг повторил уже в своей третьей игре, набрав не менее 35 очков и 10 ассистов (35+11) – с 2000 года только эти трое в своих дебютных сезонах добивались таких цифр. Через полгода получил место в истории, до Янга никто из новичков не набирал в одном матче минимум 45+15 (пострадал «Чикаго» – 49+16).