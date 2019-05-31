«Я играю за нечто большее, чем баскетбол. Я играю для отца». Откровение героя финала НБА
«Голден Стэйт» участвует в финальной серии пятый сезон подряд, для его соперника – «Торонто» – это первый опыт. Стартовый матч в Онтарио принес победу «Торонто» – 118:109. Больше всех очков (32) у победителей набрал 25-летний Паскаль Сиакам – парень с очень интересной историей.
Сиакам – камерунец, в его семье баскетбол с самого детства был популярен – отцу нравился этот вид спорта, а братья Паскаля даже выступали в студенченских баскетбольных лигах в США. Его самого в будущем видели священником и даже записали в католическую семинарию, но Паскаль прибавлял в росте и в конце концов привлек внимание баскетбольных профи. Прежде всего, из-за физических данных и из-за страсти, которую он отдавал игре. На начальном этапе это здорово компенсировало недостаток техники и вообще умения играть.
«Да ладно, не ври, ты ж не любишь баскетбол», – это Паскаль рассказал брату Джеймсу о том, что его пригласили играть в США, и тот не поверил. На самом деле Паскаль в детстве был большим фанатом футбола – гонял мяч с друзьями и мечтал о большой карьере футболиста. Он не смотрел НБА, поэтому в баскетбольном лагере в ЮАР даже не узнал посетивших его Сержа Ибаку и Луола Денга. Вернее, не знал их вообще.
За футболом он следит и сейчас, а в вечном споре «Месси или Роналду» выбирает португальца. Даже интересно, как в футболе сложилась бы карьера 206-сантиметрового камерунца.
Сиакам – одноклубник Кавая Леонарда. Мы уже рассказывали трогательную историю о влиянии отца на Кавая, о том, как его смерть повлияла на знаменитого баскетболиста. Паскаль понимает Кавая лучше, чем кто-либо. Перед первой игрой сезона в октябре 2014-го он узнал, что его отец умер спустя две недели после аварии. Из-за ограниченной визы Сиакам рисковал не вернуться в США, если уедет на похороны.
Паскаль остался. «Я больше не думал о том, чтобы доказать свою состоятельность окружающим, я играл за отца. За его мечту видеть одного из сыновей в НБА. Хотел заставить его гордиться».
Он написал искренний пост для проекта The Players Tribune, где рассказал обо всем, через что ему пришлось пройти за последние десять лет. Тогда Паскалю было 22 года. Позади насмешки на площадке, обвинения в том, что он вообще не умеет играть, долгое привыкание к совершенно другой культуре, когда Сиакам очутился в США. Сам же он вспоминает себя 11-летнего в средней школе: рыдал каждый день в первую неделю, невыносимо скучал по футболу, друзьям, по дому, но никак не мог понять, почему родители отправили его туда.
«Мне кажется, я знаю, почему отец настоял на школе. Это была возможность обрести силу, которая мне понадобится для будущего успеха». Он понял спустя годы.
Сейчас Сиакаму 25, и он уже добился многого. Его клуб играет в финале, благодаря ему «Торонто» выиграл первый матч, а сам Паскаль повторил достижение Джордана и Айверсона, набрав 30+ в своей первой финальной игре в карьере. Больше никому кроме этих трех парней подобное не удавалось.
В момент промежуточного триумфа он не забывает, за кого играет. Его ритуал – четырежды коснуться цифры 4 на номере за отца и трех братьев, трижды цифры 3 – за мать и двух сестер, перекреститься, поднять руки к небу. «Я играю для отца, – сказал Сиакам после игры с «Голден Стэйт». – Люди говорят мне «он гордится тобой», но я бы лучше услышал это от него. У меня более важная цель. Я играю за нечто большее, чем просто баскетбол».