«Я играю за нечто большее, чем баскетбол. Я играю для отца». Откровение героя финала НБА

Сиакам – камерунец, в его семье баскетбол с самого детства был популярен – отцу нравился этот вид спорта, а братья Паскаля даже выступали в студенченских баскетбольных лигах в США. Его самого в будущем видели священником и даже записали в католическую семинарию, но Паскаль прибавлял в росте и в конце концов привлек внимание баскетбольных профи. Прежде всего, из-за физических данных и из-за страсти, которую он отдавал игре. На начальном этапе это здорово компенсировало недостаток техники и вообще умения играть.

«Да ладно, не ври, ты ж не любишь баскетбол», – это Паскаль рассказал брату Джеймсу о том, что его пригласили играть в США, и тот не поверил. На самом деле Паскаль в детстве был большим фанатом футбола – гонял мяч с друзьями и мечтал о большой карьере футболиста. Он не смотрел НБА, поэтому в баскетбольном лагере в ЮАР даже не узнал посетивших его Сержа Ибаку и Луола Денга. Вернее, не знал их вообще.

За футболом он следит и сейчас, а в вечном споре «Месси или Роналду» выбирает португальца. Даже интересно, как в футболе сложилась бы карьера 206-сантиметрового камерунца.