Самые удобные итоги регулярки НБА. Все-все клубы – в одном твите

В НБА завершился регулярный сезон, а мы придумали для вас его креативные итоги. С каждой командой связан конкретный твит, где переданы основные впечатления от всех ключевых событий. Это удобно – смотрите сами.

Восточная конференция

«Миллуоки Бакс», 1 место