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#НБА #Леброн Джеймс #баскетбол #Дирк Новицки #Дуэйн Уэйд #Стефен Карри #Бен Симмонс #Голден Стэйт Уорриорз #Кевин Дюрэнт #Лейкерс #Лука Дончич #Миллуоки #Портленд Тимбервулвз #Торонто (б) #Филадельфия (б) #Хьюстон #Яннис Адетокумбо

Самые удобные итоги регулярки НБА. Все-все клубы – в одном твите

11 апреля 2019, 22:33
Александр Плеханов
Роман Абрамов

В НБА завершился регулярный сезон, а мы придумали для вас его креативные итоги. С каждой командой связан конкретный твит, где переданы основные впечатления от всех ключевых событий. Это удобно – смотрите сами.

Восточная конференция

«Миллуоки Бакс», 1 место

«Торонто Рэпторс», 2 место

«Филадельфия Сиксерс», 3 место

«Бостон Селтикс», 4 место

«Индиана Пэйсерс», 5 место

«Бруклин Нетс», 6 место

«Орландо Мэджик», 7 место

«Детройт Пистонс», 8 место

«Шарлотт Хорнетс», 9 место

«Майами Хит», 10 место

«Вашингтон Уизардс», 11 место

«Атланта Хоукс», 12 место

«Чикаго Буллз», 13 место

«Кливленд Кавальерз», 14 место

«Нью-Йорк Никс», 15 место

Западная конференция

«Голден Стэйт Уорриорз», 1 место

«Денвер Наггетс», 2 место

«Портленд Трэйл Блэйзерс», 3 место

«Хьюстон Рокетс», 4 место

«Юта Джаз», 5 место

«Оклахома-Сити Тандер», 6 место

«Сан-Антонио Сперс», 7 место

«Лос-Анджелес Клипперс», 8 место

«Сакраменто Кингз», 9 место

«Лос-Анджелес Лейкерс», 10 место

«Миннесота Тимбервулвз», 11 место

«Мемфис Гриззлиз», 12 место

«Нью-Орлеан Пелликанс», 13 место

«Даллас Маверикс», 14 место

«Финникс Санз», 15 место

Расклад по плей-офф

Первый раунд стартует 13 апреля. Так выглядят пары:

Восточная конференция:  

«Милуоки» (1) – «Детройт» (8)  

«Бостон» (4) – «Индиана» (5)  

«Филадельфия» (3) – «Бруклин» (6)  

«Торонто» (2) – «Орландо» (7)  

Западная конференция:  

«Голден Стэйт» (1) – «Лос-Анджелес Клипперс» (8)  

«Хьюстон» (4) – «Юта» (5)  

«Портленд» (3) – «Оклахома» (6)  

«Денвер» (2) – «Сан-Антонио» (7)

Все фото: Global Look Press
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#НБА
#Леброн Джеймс
#баскетбол
#Дирк Новицки
#Дуэйн Уэйд
#Стефен Карри
#Бен Симмонс
#Голден Стэйт Уорриорз
#Кевин Дюрэнт
#Лейкерс
#Лука Дончич
#Миллуоки
#Портленд Тимбервулвз
#Торонто (б)
#Филадельфия (б)
#Хьюстон
#Яннис Адетокумбо