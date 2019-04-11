Самые удобные итоги регулярки НБА. Все-все клубы – в одном твите
В НБА завершился регулярный сезон, а мы придумали для вас его креативные итоги. С каждой командой связан конкретный твит, где переданы основные впечатления от всех ключевых событий. Это удобно – смотрите сами.
Восточная конференция
«Миллуоки Бакс», 1 место
«Торонто Рэпторс», 2 место
«Филадельфия Сиксерс», 3 место
«Бостон Селтикс», 4 место
«Индиана Пэйсерс», 5 место
«Бруклин Нетс», 6 место
«Орландо Мэджик», 7 место
«Детройт Пистонс», 8 место
«Шарлотт Хорнетс», 9 место
«Майами Хит», 10 место
«Вашингтон Уизардс», 11 место
«Атланта Хоукс», 12 место
«Чикаго Буллз», 13 место
«Кливленд Кавальерз», 14 место
«Нью-Йорк Никс», 15 место
Западная конференция
«Голден Стэйт Уорриорз», 1 место
«Денвер Наггетс», 2 место
«Портленд Трэйл Блэйзерс», 3 место
«Хьюстон Рокетс», 4 место
«Юта Джаз», 5 место
«Оклахома-Сити Тандер», 6 место
«Сан-Антонио Сперс», 7 место
«Лос-Анджелес Клипперс», 8 место
«Сакраменто Кингз», 9 место
«Лос-Анджелес Лейкерс», 10 место
«Миннесота Тимбервулвз», 11 место
«Мемфис Гриззлиз», 12 место
«Нью-Орлеан Пелликанс», 13 место
«Даллас Маверикс», 14 место
«Финникс Санз», 15 место
Расклад по плей-офф
Первый раунд стартует 13 апреля. Так выглядят пары:
Восточная конференция:
«Милуоки» (1) – «Детройт» (8)
«Бостон» (4) – «Индиана» (5)
«Филадельфия» (3) – «Бруклин» (6)
«Торонто» (2) – «Орландо» (7)
Западная конференция:
«Голден Стэйт» (1) – «Лос-Анджелес Клипперс» (8)
«Хьюстон» (4) – «Юта» (5)
«Портленд» (3) – «Оклахома» (6)
«Денвер» (2) – «Сан-Антонио» (7)