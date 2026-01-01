Дирк Новицки

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Абдул-Джаббар, Нэш, Дюрэнт – в списке 75 лучших игроков в истории НБА
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Самые удобные итоги регулярки НБА. Все-все клубы – в одном твите
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#НБА
Дирк Новицки завершил карьеру. Каким мы его запомним
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