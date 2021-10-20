НБА
Джеймс Харден
Дирк Новицки
Кевин Дюрэнт
Яннис Адетокумбо
Абдул-Джаббар, Нэш, Дюрэнт – в списке 75 лучших игроков в истории НБА
час назад
В сезоне-2021/22 НБА исполняется 75 лет, поэтому она составила список из 75 лучших баскетболистов в истории лиги. В составлении рейтинга участвовали игроки, тренеры, менеджеры и журналисты.
В первый топ-25 вошли Кевин Дюрэнт, Карим Абдул-Джаббар, Яннис Адетокумбо, Джеймс Харден, Стив Нэш, Дирк Новицки. Полный список можно посмотреть здесь.
Истории о лучших баскетболистах:
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые