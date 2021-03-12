Однажды звезда НБА сказал: я не хочу провести десять сезонов и умереть в 40 лет. Не поверите: он провел десять сезонов и умер в 40 лет

А главное в мифе о Маравиче – смерть в 40 лет, которую он сам же в деталях и предсказал одной фразой. В 1974-м Маравич дал интервью, где сказал: «Я не хочу играть в НБА десять лет и умереть от сердечного приступа в 40». Именно это и случилось через 14 лет.

Маравич в 40 лет умер от сердечной недостаточности. В его жизни было десять сезонов НБА.

Последние годы Маравича: смерть родителей, эксперименты с религиями и вера в НЛО

Восемь лет без баскетбола – самые противоречивые и сложные в жизни Маравича. Сначала он растолстел, увлекся алкоголем и впал в депрессию.

А потом стал вегетарианцем и начал пробовать разные духовные практики (например, индуизм и направления в йоге), но в итоге пришел к христианству. И говорил, что хочет избавиться от имиджа баскетболиста и войти в историю как человек, который служил Иисусу. Маравич часто публично выступал с воодушевляющими речами и много улыбался.

«Я пытался понять, а в чем цель моей жизни. Я перепробовал все: индуизм, гипноз, астральные учения, трансцедентальную медитацию. И был очень жестко настроен в питании – я год придерживался макробиотики (учение дзен-буддизма о сбалансированном питании – прим.) и три года вегетарианства. Я искал покой и что-то прочное в этом мире. Успех и материальные ценности мне этого не дали».