Однажды звезда НБА сказал: я не хочу провести десять сезонов и умереть в 40 лет. Не поверите: он провел десять сезонов и умер в 40 лет
Пит Маравич – великий игрок НБА без титулов, который бросал трехочковые, когда за них давали два очка
Пит Маравич – один из мифов НБА. Самый талантливый защитник студенческих лиг не выигрывал больших индивидуальных титулов, но пять раз участвовал в матче всех звезд. Не пробивался дальше второго раунда плей-офф с середняковой «Ютой», но стал культом – коллекционеры обожают карточки с «Пистолетом Питом» (так его в основном звали в медиа), а на ютубе хайлайты игры Маравича собирают миллионы просмотров.
Коротко о скиллах Маравича: он легко владел мячом, шустро прошмыгивал мимо соперников и пулял по кольцу с любых позиций. И это в 70-е, когда в НБА еще не было трехочковых бросков (в среднем Маравич тогда набирал 24 очка за игру). НБА-гики тоскуют: если бы не травма колена в конце 70-х, то Маравич бы ворвался в новую эпоху настоящей звездой.
О Маравиче снят один художественный и два документальных фильма, написано несколько биографий. Но даже не все записи с его игрой сохранились – люди до сих пор копаются в архивах, чтобы отыскать что-то новенькое.
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А главное в мифе о Маравиче – смерть в 40 лет, которую он сам же в деталях и предсказал одной фразой. В 1974-м Маравич дал интервью, где сказал: «Я не хочу играть в НБА десять лет и умереть от сердечного приступа в 40». Именно это и случилось через 14 лет.
Маравич в 40 лет умер от сердечной недостаточности. В его жизни было десять сезонов НБА.
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Восемь лет без баскетбола – самые противоречивые и сложные в жизни Маравича. Сначала он растолстел, увлекся алкоголем и впал в депрессию.
А потом стал вегетарианцем и начал пробовать разные духовные практики (например, индуизм и направления в йоге), но в итоге пришел к христианству. И говорил, что хочет избавиться от имиджа баскетболиста и войти в историю как человек, который служил Иисусу. Маравич часто публично выступал с воодушевляющими речами и много улыбался.
«Я пытался понять, а в чем цель моей жизни. Я перепробовал все: индуизм, гипноз, астральные учения, трансцедентальную медитацию. И был очень жестко настроен в питании – я год придерживался макробиотики (учение дзен-буддизма о сбалансированном питании – прим.) и три года вегетарианства. Я искал покой и что-то прочное в этом мире. Успех и материальные ценности мне этого не дали».
Еще Маравич всерьез верил в существование внеземных цивилизаций, увлекался уфологией:
«Я хочу сделать на крыше дома мишень с надписью «Придите и заберите меня», чтобы космические корабли иногда брали меня к себе».
За девять месяцев до приступа Маравича умер его отец – известный баскетбольный тренер Пресс Маравич. У него был рак предстательной железы, но сын отрицал традиционное лечение и предлагал отцу лечиться травами. Пресс Маравич все же прошел лечение в онкологическом центре, но умер в 71 год. Тогда сын сказал ему, что они скоро увидятся.
А мать Маравича умерла за 14 лет до смерти отца – она страдала алкоголизмом и закончила жизнь самоубийством.
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Маравич умер, играя в баскетбол с друзьями на церковной площадке. Он сказал им, что играл в этом году всего лишь раз и чувствует себя отлично. Но скоро Маравич упал в обморок. Оказалось, что у него был необнаруженный порок сердца – отсутствие левой коронарной артерии. Аномально большая правая артерия компенсировала дефект, но она все же не выдержала нагрузок.
Фраза Маравича про десять сезонов в НБА и смерть в 40 лет выглядит как выдуманная. Но он действительно предсказал свою смерть. Это подтверждает спортивный журналист Энди Нуццо, который брал у него то самое интервью:
«Это немного пугает. Когда я узнал о смерти Маравича, то читал, читал, читал и продолжал перечитывать тот материал, понимая, что все сходится».