НБА впервые в истории вывела из обращения номер у ВСЕХ клубов в честь Билла Расселла – чем он так важен и почему дело не только в баскетболе

НБА существует уже за 76 лет. За это время лига ни разу не вводила общее для всех команд правило с выводом номера из обращения.

Ввела в 2022 году. Теперь ни один игрок не наденет форму с шестым номером, если раньше не играл под ним.

Почему НБА вывела из обращения шестой номер: признание заслуг в спорте и борьбе за права

В августе 2022-го Мэджик Джонсон предложил такую инициативу. И через неделю НБА так и поступила.

Комиссар НБА Адам Сильвер пояснил: это дань уважения Биллу Расселлу. Причем не только из-за спорта: «Беспрецедентный успех Билла Рассела на паркете и его новаторская деятельность в области гражданских прав заслуживают уникального и исторического признания».

Еще в сезоне-2022/23 игроки будут носить памятную нашивку на плече футболок, а на каждой арене появится логотип в виде клевера с шестым номером.

Действующим игрокам с шестым номером (например, Леброну Джеймсу) разрешено носить его до конца карьеры.