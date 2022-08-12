Билл Расселл
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НБА впервые в истории вывела из обращения номер у ВСЕХ клубов в честь Билла Расселла – чем он так важен и почему дело не только в баскетболе

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НБА

НБА существует уже за 76 лет. За это время лига ни разу не вводила общее для всех команд правило с выводом номера из обращения.

Ввела в 2022 году. Теперь ни один игрок не наденет форму с шестым номером, если раньше не играл под ним.

Почему НБА вывела из обращения шестой номер: признание заслуг в спорте и борьбе за права

В августе 2022-го Мэджик Джонсон предложил такую инициативу. И через неделю НБА так и поступила.

Комиссар НБА Адам Сильвер пояснил: это дань уважения Биллу Расселлу. Причем не только из-за спорта: «Беспрецедентный успех Билла Рассела на паркете и его новаторская деятельность в области гражданских прав заслуживают уникального и исторического признания».

Еще в сезоне-2022/23 игроки будут носить памятную нашивку на плече футболок, а на каждой арене появится логотип в виде клевера с шестым номером.

Действующим игрокам с шестым номером (например, Леброну Джеймсу) разрешено носить его до конца карьеры.

Каким игроком был Билл Расселл

  • Рассел – 11-кратный чемпион НБА, это абсолютный рекорд.
  • В том числе выигрывал НБА и как играющий тренер.
  • Вся карьера – в «Бостон Селтикс».
  • Выиграл со сборной США Олимпиаду-1956 в качестве капитана.
  • «Бостон» вывел из обращения шестой номер еще 50 лет назад.

В июле 2022-го Расселл умер в возрасте 88 лет.

Как Билл Расселл страдал от расизма и боролся за гражданские права

Расселл подвергался расизму с ранних лет и сталкивался с ним на многих уровнях. Он рассказывал, как в возрасте девяти лет его по лицу ударил один из пяти пробегавших мимо мальчиков. Он вместе с мамой нашел эту компанию, но вместо того, чтобы отчитать нападавших, она сказала ему бороться с каждым из них один на один.

Расселл проиграл три поединка и выиграл два. Она сказала ему: «Не плачь – ты сделал то, что должен был. Неважно, выиграл ты или проиграл – важно, что постоял за себя». Как он говорил, тот момент и изменил его жизнь.

Расселл всю жизнь играл за «Бостон», но за пределами площадки получал оскорбления из-за цвета кожи. Из-за этого был замкнутым, не общался с болельщиками, не любил внимание и казался высокомерным. Говорил, что играет за «Селтикс», а не за Бостон. Мы рассказывали в отдельном тексте, как он скрывался от журналистов и отказывался от перстня Зала славы:

Первый темнокожий баскетболист в Зале славы отказался от этого статуса. 44 года спустя он все-таки согласился!
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Расселл был активистом и защищал права темнокожих. Он участвовал во многих гражданских акциях. Протестовал, когда темнокожих игроков «Бостона» отказывались обслуживать в ресторане. Был на марше афроамериканцев на Вашингтон.

В 2010 году Расселл получил Президентскую медаль Свободы за спортивные подвиги и борьбу за социальную справедливость. Это одна из двух высших наград в США для гражданских лиц.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Keystone Press Agency / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
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