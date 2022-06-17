Не только Карри сделал «Голден Стэйт» чемпионом НБА – это доказывают результаты в плей-офф

Вот результаты матчей плей-офф НБА, где Стеф Карри не был лучшим игроком «Голден Стэйт»:

🟢 «Денвер» – 123:107 (Пул – 30 очков);

🟢 «Мемфис» – 117:116 (Пул – 31 очко);

🔴 «Мемфис» – 95:134 (Томпсон – 19 очков);

🟢 «Мемфис» – 110:96 (Томпсон – 30 очков);

🟢 «Даллас» – 120:110 (Томпсон – 32 очка);

🟢 «Бостон» – 104:94 (Уиггинс – 26 очков).

«Голден Стэйт» выиграл пять из шести матчей, где Карри не становился лидером команды по очкам. На эту же статистику указал Yahoo Sports. Еще на первой стадии плей-офф случился победный матч против «Денвера» (118:113). Там Джордан Пул и Стеф Карри набрали по 27 очков. Еще 26 очков принес Клэй Томпсон. По эффективности Карри тогда все равно оказался лучшим.

За весь плей-офф НБА «Голден Стэйт» проиграл только шесть матчей. Ни одна из серий плей-офф с его участием не дошла до семи игр. Сложнее всего для самого Карри получались именно матчи с «Мемфисом». «Голден Стэйт» взял эту серию со счетом 4:2. В половине из шести игр вместе с Карри все решали другие игроки. Дважды лучшим становился Томпсон, в одном матче – Пул.

Возвращение Клэя Томпсона сказалось на всем «Голден Стэйт». Его двухлетнее восстановление от тяжелой травмы совпало с двумя проигранными чемпионствами. В обоих случаях «Голден Стэйт» не доходил даже до финала, хотя ранее эта тенденция соблюдалась пять лет подряд. Томпсон даже в 32 года вернулся к очковым показателям из прошлого – набирает более 20 очков за игру.