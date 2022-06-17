Не только Карри сделал «Голден Стэйт» чемпионом НБА – это доказывают результаты в плей-офф
«Голден Стэйт» – чемпион НБА в сезоне-2021/22. Клуб выиграл четыре из восьми последних турниров. Еще в двух из них «Голден Стэйт» играл в финале. Ассоциация со всеми чемпионствами – показатели по очкам у Стефа Карри. В этом плей-офф НБА Карри лидировал по очкам во всей команде в большинстве игр. Но и в его слабых матчах «Голден Стэйт» почти всегда побеждал.
Вот результаты матчей плей-офф НБА, где Стеф Карри не был лучшим игроком «Голден Стэйт»:
- 🟢 «Денвер» – 123:107 (Пул – 30 очков);
- 🟢 «Мемфис» – 117:116 (Пул – 31 очко);
- 🔴 «Мемфис» – 95:134 (Томпсон – 19 очков);
- 🟢 «Мемфис» – 110:96 (Томпсон – 30 очков);
- 🟢 «Даллас» – 120:110 (Томпсон – 32 очка);
- 🟢 «Бостон» – 104:94 (Уиггинс – 26 очков).
«Голден Стэйт» выиграл пять из шести матчей, где Карри не становился лидером команды по очкам. На эту же статистику указал Yahoo Sports. Еще на первой стадии плей-офф случился победный матч против «Денвера» (118:113). Там Джордан Пул и Стеф Карри набрали по 27 очков. Еще 26 очков принес Клэй Томпсон. По эффективности Карри тогда все равно оказался лучшим.
За весь плей-офф НБА «Голден Стэйт» проиграл только шесть матчей. Ни одна из серий плей-офф с его участием не дошла до семи игр. Сложнее всего для самого Карри получались именно матчи с «Мемфисом». «Голден Стэйт» взял эту серию со счетом 4:2. В половине из шести игр вместе с Карри все решали другие игроки. Дважды лучшим становился Томпсон, в одном матче – Пул.
Возвращение Клэя Томпсона сказалось на всем «Голден Стэйт». Его двухлетнее восстановление от тяжелой травмы совпало с двумя проигранными чемпионствами. В обоих случаях «Голден Стэйт» не доходил даже до финала, хотя ранее эта тенденция соблюдалась пять лет подряд. Томпсон даже в 32 года вернулся к очковым показателям из прошлого – набирает более 20 очков за игру.
22-летний Джордан Пул попал в «Голден Стэйт» через драфт НБА-2019. Там клуб взял его под 28-м номером. Потом Пул постепенно закреплялся в основе (57 и 52 игры). Зато именно в сезоне-2021/22 выдал прорывной год. В среднем он набирал более 18 очков за игру и попадал трехочковые броски с эффективностью 36,4% (лучшая за карьеру). Это перенеслось и на плей-офф.
Для успеха «Голден Стэйт» показателен пятый матч серии с «Бостоном». Тогда у Стефа Карри не пошла игра – он смазал вообще все трехочковые (0 из 9). Так прервалась рекордная серия из 233 игр регулярного сезона и плей-офф, когда Карри попадал хотя бы один трехочковый. «Голден Стэйт» ответил перестройкой на двухочковые броски – Уиггинс реализовал 12 из 17 и набрал 26 очков.
Иногда Керр менял Карри даже в первой четверти – они даже чуть не поссорились. Параллельно Керр постоянно отмечал, что Карри остается безоговорочной звездой «Голден Стэйт». Поэтому он может устраивать театральные празднования и показательно расслабляться. При нем Карри участвует в принятии решений в «Голден Стэйт» – и соглашается с новыми правилами ротации.