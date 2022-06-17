«Голден Стэйт» – чемпион НБА. Это четвертая победа клуба за восемь последних сезонов

«Голден Стэйт» обыграл «Бостон» (4:2) в финальной серии сезона НБА. Счет шестого матча – 103:90.

Первый трофей клуба под этим названием был в 1975 году. За последние восемь сезонов НБА «Голден Стэйт» шесть раз играл в финалах. Итог: четыре победы и два поражения. В 2020 году чемпионом НБА стал «Лос-Анджелес Лейкерс», в 2021-м – «Милуоки Бакс».

Все финалы НБА с участием «Голден Стэйт»:

1975. 🏆 «Голден Стэйт» – «Вашингтон Буллетс» – 4:0;

– «Вашингтон Буллетс» – 4:0; 2015. 🏆 «Голден Стэйт» – «Кливленд» – 4:2;

2016. «Голден Стэйт» – «Кливленд» – 3:4;

2017. 🏆 «Голден Стэйт» – «Кливленд» – 4:1;

2018. 🏆 «Голден Стэйт» – «Кливленд» – 4:0;

2019. «Голден Стэйт» – «Торонто» – 2:4;

2022. 🏆 «Голден Стэйт» – «Бостон» – 4:2.

«Голден Стэйт» проиграл за весь плей-офф сезона-2021/22 всего шесть матчей. Два из них – в финальной серии. Таким был путь клуба к чемпионству – ни одной серии из семи матчей:

«Денвер» – 4:1; «Мемфис» – 4:2; «Даллас» – 4:1; «Бостон» – 4:2.

Все финалы в этом веке «Голден Стэйт» выиграл под руководством Стива Керра. Ранее тот становился тренером года в НБА в 2016 году, когда клуб отдал титул «Кливленду».

Стеф Карри, Дрэймонд Грин, Клэй Томпсон и Андре Игудала взяли с «Голден Стэйт» все чемпионства в этом веке. Игудала уходил из клуба на два сезона, но вернулся к новому чемпионству.