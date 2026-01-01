Стефен Карри

Дата рождения
14 марта 1988 г.
Инфо
Американский профессиональный баскетболист
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Баскетбол
Карри первым в НБА забросил 3000 трехочковых. Он забрасывает минимум по одному в 157 матчах подряд
#НБА
Футбол
Карри – рекордсмен НБА по числу трехочковых
#Стефен Карри
Баскетбол
Сезон НБА стартовал с побед «Милуоки» и «Голден Стэйт». Карри впервые с 2016 года оформил трипл-дабл
#НБА
Баскетбол
Кроссовки Стефена Карри с Брюсом Ли на аукционе проданы за 62 тысячи долларов
#Стефен Карри
Баскетбол
Карри, Эмбиид и Йокич стали финалистами в голосовании на приз самому ценному игроку НБА
#НБА
Баскетбол
Карри поставил рекорд НБА по точным трехочковым за месяц
#Стефен Карри
Все новости
Материалы
Не только Карри сделал «Голден Стэйт» чемпионом НБА – это доказывают результаты в плей-офф
#Голден Стэйт Уорриорз
Стефена Карри чуть не похитили инопланетяне – это тизер фильма «Нет»: ужастик о лошадях и НЛО от режиссера «Прочь»
#Стефен Карри
Что такое плей-ин – дополнительный мини-турнир НБА. Как туда свалились «Лейкерс» и почему его ненавидит Леброн
#НБА
Леброн заработал за карьеру больше миллиарда, Карри опережает всех по зарплате. Главное из рейтинга Forbes
#НБА
Томпсон прокомментировал матч «Голден Стэйт». Сравнил трехочковые Карри с курочкой и обиделся во время интервью
#Клэй Томпсон
Карри на тренировке пять минут бросает трехочковые – и ни одного промаха. Вау 🎯
#Стефен Карри
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