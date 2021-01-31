Томпсон прокомментировал матч «Голден Стэйт». Сравнил трехочковые Карри с курочкой и обиделся во время интервью

Клэй Томпсон – один из главных игроков чемпионской эпохи «Голден Стэйт». Он не играет из-за травмы уже второй сезон, но все еще надеется на возвращение: «Это убивает меня каждый день, но я еще планирую долго поиграть. Временами бывает скучно, но в целом я живу нормально. Просто жду следующей стадии восстановления».

«Голден Стэйт» обыграл «Детройт» (118:91), а лучшим игроком матча стал Стеф Карри. Он набрал 28 очков, сделал семь передач и собрал пять подборов. Клэй Томпсон наблюдал за матчем со стороны приглашенного комментатора. Он перешел на эту роль во время игры. Опоздал, потом забыл о работающим микрофоне: «О, микрофон включен, горячий микро».

Приход Томпсона совпал с победным рывком «Голден Стэйт». ESPN пишет, что во время игры Томпсон постоянно рассуждал о рекорде по трехочковым. В 2018 году он закинул 14 трехочковых в одной игре. «Все зависит от Карри. Думаю, в ближайшие несколько лет это перебьют. Но я и сам могу сделать это снова. Не знаю».