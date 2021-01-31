Томпсон прокомментировал матч «Голден Стэйт». Сравнил трехочковые Карри с курочкой и обиделся во время интервью
Клэй Томпсон – один из главных игроков чемпионской эпохи «Голден Стэйт». Он не играет из-за травмы уже второй сезон, но все еще надеется на возвращение: «Это убивает меня каждый день, но я еще планирую долго поиграть. Временами бывает скучно, но в целом я живу нормально. Просто жду следующей стадии восстановления».
«Голден Стэйт» обыграл «Детройт» (118:91), а лучшим игроком матча стал Стеф Карри. Он набрал 28 очков, сделал семь передач и собрал пять подборов. Клэй Томпсон наблюдал за матчем со стороны приглашенного комментатора. Он перешел на эту роль во время игры. Опоздал, потом забыл о работающим микрофоне: «О, микрофон включен, горячий микро».
Приход Томпсона совпал с победным рывком «Голден Стэйт». ESPN пишет, что во время игры Томпсон постоянно рассуждал о рекорде по трехочковым. В 2018 году он закинул 14 трехочковых в одной игре. «Все зависит от Карри. Думаю, в ближайшие несколько лет это перебьют. Но я и сам могу сделать это снова. Не знаю».
Атмосфера на комментаторской позиции постоянно была веселой. Много шутил и сам Томпсон. Сравнивал трехочковые броски Карри с курочкой барбекю. Родни Макгрудер из «Детройта» из-за чего-то злился после игры. Когда Томпсон увидел, ответил: «Возможно, этот человек скоро покинет лигу. Из-за этого и переживает».
В обязанности Томпсона входило интервью с главным игроком матча. Им оказался Стеф Карри, с которым они дружат. Томпсон спросил Карри, когда тот побьет рекорд Аллена по количеству трехочковых в НБА. Был и шутливый вопрос о пасах Грина: «Что чувствуешь, когда получаешь от него мячом в лицо?»
Главный момент интервью – разговор об их отцах. Оба работают телеведущими в клубах НБА: Делл Карри – в «Шарлотт», а Мичал Томпсон делает репортажи для «Лейкерс». Карри сказал, что его отец смотрится лучше в кадре. Томпсон после этого изобразил обиду – закончил интервью и ушел. Все посмеялись.