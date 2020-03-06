Карри сыграл впервые после перелома руки. Набрал 23 очка и обрадовал Леброна
Стефа Карри не видели на площадке с октября прошлого года. Он сыграл всего четыре матча в новом сезоне, «Голден Стэйт» проиграл три из них. В игре с «Финиксом» Карри упал и сломал левую руку.
Дюрэнт ушел, Карри травмировался надолго, Томпсон из-за травмы колена не выходил вообще. Финалист прошлых пяти сезонов превратился в слабейшую команду лиги – из 64 матчей к этому моменту он проиграл 49.
Карри перенес операцию на руке из-за перелома кости левой кисти. В кольцо он бросал правой, а в середине февраля тренировался без контакта. Сообщалось, что полное восстановление нерва в руке возможно только через год.
Но весна началась с позитива для фанатов – Карри вернулся. Планировалось, что сыграет против «Вашингтона», но вышел он несколькими днями позже – против действующего чемпиона «Торонто», которому «Голден Стэйт» проиграл финальную серию прошлой весной.
«Пора бы, наконец», – так анонсировал свое возвращение в твиттере игрок.
Радость возвращения!
«Голден Стэйт» проиграл 113:121, но главное, что вернул в игру одну из главных звезд баскетбола.
- Карри сыграл 27 минут;
- Набрал 23 очка, сделал 7 подборов, отдал 7 передач;
- С игры реализовал 6 из 16 бросков, из-за дуги – 3 из 12.
Вот как это выглядело:
Возвращению Карри обрадовался и Леброн. «Рад был увидеть Стефена Карри в игре. Нет ничего лучше, чем находиться в любимом месте! Игре тебя не хватало», – написал Джеймс в твиттере.
Следующий матч у «Голден Стэйта» – против «Филадельфии», которая идет пятой в таблице Восточной конференции.