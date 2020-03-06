Карри сыграл впервые после перелома руки. Набрал 23 очка и обрадовал Леброна

Дюрэнт ушел, Карри травмировался надолго, Томпсон из-за травмы колена не выходил вообще. Финалист прошлых пяти сезонов превратился в слабейшую команду лиги – из 64 матчей к этому моменту он проиграл 49.

Карри перенес операцию на руке из-за перелома кости левой кисти. В кольцо он бросал правой, а в середине февраля тренировался без контакта. Сообщалось, что полное восстановление нерва в руке возможно только через год.

Но весна началась с позитива для фанатов – Карри вернулся. Планировалось, что сыграет против «Вашингтона», но вышел он несколькими днями позже – против действующего чемпиона «Торонто», которому «Голден Стэйт» проиграл финальную серию прошлой весной.