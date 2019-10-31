Четыре месяца из жизни «Голден Стэйт»: перестройка состава, перелом руки у Карри, разгромы

«Голден Стэйт» опустили так, что сейчас в них тяжело узнать фаворита всех последних сезонов НБА. Спад ожидали, его прогнозировали и оценивали. Но даже смелые и резкие прогнозы не могли дать такое: первую четверть матча против «Финникса» команда проиграла со счетом 14:43. Обычно «Голден Стэйт» редко так плох в играх с подобными соперниками.

Главный итог матча – перелом руки у Стефа Карри. В одном из эпизодов он подвернул ногу, а потом неудачно упал в столкновении с соперником. Сразу после этого Карри ушел в раздевалку. Уже через три часа NBC Sport сообщил, что Карри сломал левую руку: подтвердился худший из прогнозов по этому падению. Выглядит жутковато: