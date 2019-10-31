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#Голден Стэйт Уорриорз #НБА #баскетбол #Стефен Карри

Четыре месяца из жизни «Голден Стэйт»: перестройка состава, перелом руки у Карри, разгромы

31 октября 2019, 16:55
Александр Плеханов

«Голден Стэйт» опустили так, что сейчас в них тяжело узнать фаворита всех последних сезонов НБА. Спад ожидали, его прогнозировали и оценивали. Но даже смелые и резкие прогнозы не могли дать такое: первую четверть матча против «Финникса» команда проиграла со счетом 14:43. Обычно «Голден Стэйт» редко так плох в играх с подобными соперниками.

Главный итог матча – перелом руки у Стефа Карри. В одном из эпизодов он подвернул ногу, а потом неудачно упал в столкновении с соперником. Сразу после этого Карри ушел в раздевалку. Уже через три часа NBC Sport сообщил, что Карри сломал левую руку: подтвердился худший из прогнозов по этому падению. Выглядит жутковато:

Позже появилась информация, что еще и у Грина возникли проблемы со спиной. Философия от главного тренера команды Стива Керра по этой ситуации: «Очевидно, это было тяжелое начало для нас на многих уровнях. Итак, сейчас мы просто попытаемся найти свою опору. Это ставит нас в трудное положение, но мы оценим ситуацию и начнем восхождение».

В июне «Голден Стэйт» играл в финальной серии с «Торонто». Тогда проиграли трофей, потеряв из-за серьезных травм Клэя Томпсона и Кевина Дюрэнта. Уже в тот момент по перспективам все было мрачно. Еще хуже стало с началом подготовки к новому сезону. Его старт вообще принес ужасное разочарование.

Вот главные новости за этот период: есть и хорошее, но мало. 

Лето (июль-август)

  • Кевин Дюрэнт официально ушел в «Бруклин». Этот сезон он пропустит из-за травмы.
  • Из того же «Бруклина» подписали Д'Анджело Расселла.
  • Андре Игудалу обменяли в «Мемфис». Ушел Шон Ливингстонн.
  • Объявили, что Клэй Томпсон пропустит семь месяцев. Он не будет форсировать восстановление.
  • Дрэймонд Грин подписал с клубом новый контракт.

Осень (сентябрь-октябрь)

  • Открыли новую арену в Chase Center.
  • Выиграли только два матча на предсезонке и одну из четырех игр в регулярном сезоне.
  • В матче с «Клипперс» установили антирекорд по пропущенным очкам при тренере Керре (141).
  • Потеряли Стефа Карри.
  • Получили цитату от Грина, которая лучше всего описывает положение: «Сейчас мы выглядим полным отстоем».
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Все фото: imago-images.de/Global Look Press
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