Леброн вернул предматчевый ритуал с пыльным облаком. Это идея Джордана и культовая реклама образа
Перед стартом игры «Лейкерс» и «Клипперс» (102:112) Леброн исполнил ритуал, который давно стал одним из символов его образа. С ним Джеймс даже попадал на обложку игры NBA 2К14. Фанаты «Кливленда» взрывались целой ареной от таких действий Леброна. Однажды это повторили в школе – полиция полтора часа разбиралась и думала, что происходит что-то страшное.
Леброн Джеймс уже делал такое в «Майами» и «Кливленде». Это всегда происходит в одинаковой манере: Леброн подходит к столу перед комментаторами, растирает тальк и создает пыльное облако. В 2014 году он временно отказывался от традиции, когда у «Кливленда» была серия поражений. Когда-то это считалось его победным символом, но потом ассоциация исчезла.
«Не помню, когда я впервые начал это делать. Но я чувствовал, что фанаты начали это воспринимать. Тогда я по-настоящему задумался и сосредоточился на этом», – рассказывал Леброн. Он отмечал, что все это именно из-за любви болельщиков. Они даже приносят на трибуны собственные версии того, что можно подбросить вместе с Леброном.
Вот три минуты счастья от НБА, объясняющие мощь ритуала Леброна еще лучше. Такие фишки идеально прокачивают его узнаваемость. Облако Леброна изображают на плакатах, повторяют на улицах и на трибунах, делают собственные версии. Такие вещи всегда были заметнее привычной пачки попаданий в кольцо соперника.
У Леброна в этой традиции нет никакого новаторства. Майкл Джордан исполнял такое перед комментатором Редом Керром. Это было их общей шуткой, в которой участвовал и сам Керр. Иногда он приносил на матчи противогаз, шарф или даже зонтик, чтобы укрыться от Джордана. Заслуга Леброна в том, что он продвинул такую шутку в массы. И сделал частью шоу, на котором зарабатывает внимание вся лига.
В первом сезоне игры за «Лейкерс» Леброн даже не думал о возвращении предматчевого ритуала (была только незаметная мини-версия). Зато фанаты «Лейкерс» именно им отмечали его приход в команду. Такому празднику на улице завидовал бы даже Джордан.
Летом Леброн уже намекал, что в этом сезоне такая шутка с меловой магией опять реальна. Timeless Sports закинул в твиттер пачку фотографий с Леброном и его облаком. Он пришел в комментарии и ответил: «Может быть, сделаю возвращение в этом году! Будьте на связи». Все это быстро подтвердилось в реальности. Уже на предсезонных матчах Леброн опять показал свою рекламную магию.
Произошло это перед предсезонной игрой в Китае. Ее «Лейкерс» по совпадению тоже проиграли, а сам Леброн почти никак себя не показал на площадке. Зато китайские зрители порадовались.
Традицию Леброна недавно повторяли и в футболе – удачно для результата. В матче с «Бетисом» (5:2) Антуан Гризманн забил два мяча, а один из голов отпраздновал подбрасыванием конфетти. Позже Гризманн признался, что специально копировал Леброна. Самому Джеймсу тоже понравилось. «Брат, смотрю за тобой! Потрясающее завершение из талька/конфетти», – написал Леброн.
Бросок мела всегда был для Леброна символом чего-то мистического и шутливого. В «Майами» он временно отказывался от этого, когда хотел впервые выиграть НБА. В «Кливленде» возрождал традицию через голосование в соцсетях. Теперь он пришел к ней и в «Лейкерс». Тут это совпадает с летними изменениями в команде и в восприятии новых «Лейкерс».
На старте нового сезона НБА «Торонто» вручили огромные чемпионские перстни, но главная реклама первой ночи – игра «Клипперс» и «Лейкерс». Там Ленард, Дэвис и Леброн соревновались в наборе очков. Тут всех почти без проблем переиграл Ленард (у него 30). «Лейкерс» больше запомнились моментом за пределами игрового поля. Леброн хорош, но его магия опять не сочетается с результатом.