Леброн вернул предматчевый ритуал с пыльным облаком. Это идея Джордана и культовая реклама образа

Леброн Джеймс уже делал такое в «Майами» и «Кливленде». Это всегда происходит в одинаковой манере: Леброн подходит к столу перед комментаторами, растирает тальк и создает пыльное облако. В 2014 году он временно отказывался от традиции, когда у «Кливленда» была серия поражений. Когда-то это считалось его победным символом, но потом ассоциация исчезла.

«Не помню, когда я впервые начал это делать. Но я чувствовал, что фанаты начали это воспринимать. Тогда я по-настоящему задумался и сосредоточился на этом», – рассказывал Леброн. Он отмечал, что все это именно из-за любви болельщиков. Они даже приносят на трибуны собственные версии того, что можно подбросить вместе с Леброном.

Вот три минуты счастья от НБА, объясняющие мощь ритуала Леброна еще лучше. Такие фишки идеально прокачивают его узнаваемость. Облако Леброна изображают на плакатах, повторяют на улицах и на трибунах, делают собственные версии. Такие вещи всегда были заметнее привычной пачки попаданий в кольцо соперника.