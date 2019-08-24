4500 фанатов «Кельна» исполнили гимн клуба в Кельнском соборе. Красивой традиции – несколько лет

Кельнский собор – третий в списке самых высоких церквей мира (157,4 м), выше только церковь в Кот-д’Ивуаре и собор в немецком Ульме. Первый камень в основание Кельнского собора был заложен еще в 1248 году.

Во время Второй мировой войны Кельн был практически уничтожен, но собор уцелел. Говорят, летчики не бомбили его, считая важным географическим ориентиром из-за его высоты.

Фанаты «Кельна» исполняют в нем гимн уже не первый раз. Впервые задумка была осуществлена в 2014 году, с тех пор это стало традицией. В 2016-м видео с пением в церкви получило еще большую популярность.