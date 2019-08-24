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4500 фанатов «Кельна» исполнили гимн клуба в Кельнском соборе. Красивой традиции – несколько лет

24 августа 2019, 11:32
Михаил Морозов

В первом туре нового сезона «Кельн» проиграл 1:2 в Вольфсбурге, а во втором принимал дортмундскую «Боруссию». Перед игрой сразу 4500 фанатов клуба пропели гимн в главной достопримечательности города – Кельнском соборе.

Кельнский собор – третий в списке самых высоких церквей мира (157,4 м), выше только церковь в Кот-д’Ивуаре и собор в немецком Ульме. Первый камень в основание Кельнского собора был заложен еще в 1248 году.

Во время Второй мировой войны Кельн был практически уничтожен, но собор уцелел. Говорят, летчики не бомбили его, считая важным географическим ориентиром из-за его высоты.

Фанаты «Кельна» исполняют в нем гимн уже не первый раз. Впервые задумка была осуществлена в 2014 году, с тех пор это стало традицией. В 2016-м видео с пением в церкви получило еще большую популярность.

Представитель архиепархии Роберт Кляйн так комментирует идею: «Это традиция – в начале сезона просить Бога о проведении честных спортивных соревнований и спокойствии в случае поражений».

Легко предположить, что кто-то из авторитетных служителей церкви является болельщиком «Кельна». Так и есть: архиепископ Кельна Райнер Вельки – известный фанат клуба.

Впрочем, стартовать с хорошего результата в домашнем матче все это не помогло. «Кельн» долгое время вел 1:0 в игре с «Боруссией», но после удачных замен Люсьена Фавра получил в концовке три гола. Пока у вернувшегося из второй Бундеслиги «Кельна» два поражения в двух матчах нового сезона.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: www.imago-images.de / Global Look Press
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