4500 фанатов «Кельна» исполнили гимн клуба в Кельнском соборе. Красивой традиции – несколько лет
В первом туре нового сезона «Кельн» проиграл 1:2 в Вольфсбурге, а во втором принимал дортмундскую «Боруссию». Перед игрой сразу 4500 фанатов клуба пропели гимн в главной достопримечательности города – Кельнском соборе.
Кельнский собор – третий в списке самых высоких церквей мира (157,4 м), выше только церковь в Кот-д’Ивуаре и собор в немецком Ульме. Первый камень в основание Кельнского собора был заложен еще в 1248 году.
Во время Второй мировой войны Кельн был практически уничтожен, но собор уцелел. Говорят, летчики не бомбили его, считая важным географическим ориентиром из-за его высоты.
Фанаты «Кельна» исполняют в нем гимн уже не первый раз. Впервые задумка была осуществлена в 2014 году, с тех пор это стало традицией. В 2016-м видео с пением в церкви получило еще большую популярность.
Представитель архиепархии Роберт Кляйн так комментирует идею: «Это традиция – в начале сезона просить Бога о проведении честных спортивных соревнований и спокойствии в случае поражений».
Легко предположить, что кто-то из авторитетных служителей церкви является болельщиком «Кельна». Так и есть: архиепископ Кельна Райнер Вельки – известный фанат клуба.
Впрочем, стартовать с хорошего результата в домашнем матче все это не помогло. «Кельн» долгое время вел 1:0 в игре с «Боруссией», но после удачных замен Люсьена Фавра получил в концовке три гола. Пока у вернувшегося из второй Бундеслиги «Кельна» два поражения в двух матчах нового сезона.