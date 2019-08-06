Немецкий клуб уволил капитана из-за его дружбы с ультраправыми фанатами
Немецкий клуб «Кемницер» не слишком на слуху сейчас, но был известен во времена разделенной Германии. Что мы знаем о нем?
- Однажды был чемпионом ГДР;
- Здесь начинал карьеру Михаэль Баллак;
- В этом веке полгода играл во второй Бундеслиге – вылетел в сезоне-2000/01 и с тех пор ни разу больше туда не попадал;
- Сейчас выступает в третьей немецкой лиге.
А вот из-за чего он попадал в новостные ленты в последние лет пять:
• 2014: безумный матч на Кубок против «Майнца». На 120-й минуте «Кемницер» пропустил гол с центра поля от Гайса – игра закончилась 5:5, в серии пенальти «Кемницер» победил.
Еще в 2014-м: первый матч во главе «Вердера» украинский тренер Виктор Скрипник провел именно против «Кемницера» – «Вердер» выиграл в кубковой игре 2:0.
• 2017: с «Кемницером» на Кубок сыграла «Бавария». Забила пять голов, как и «Майнц», только ничего не пропустила – 5:0. Франк Рибери в том матче перед штрафным ударом пошутил, развязав шнурки женщине-судье Бибиане Штайнхаус, а затем забил.
• 2019: «Кемницер» изгнал капитана Даниэля Фран из-за того, что тот смотрел игру с «Халлешером», сидя в компании радикальной ультраправой группировки Kaotic Chemnitz.
Конечно, сделано это было сознательно и совсем не по ошибке. В марте 2019-го Фран уже отличился тем, что отпраздновал забитый гол поднятой вверх футболкой с надписью в поддержку местных хулиганов, за что был оштрафован.
Проблема здесь больше политическая. Ночью 26 августа 2018 года после празднования дня города в драке был убит 35-летний немецкий кубинец Даниэль Хиллиг, под подозрение попали беженцы из Сирии и Ирака. Днем состоялись два митинга, на втором, более многочисленном, выступили Kaotic Chemnitz, к ним присоединились и обычные граждане, которые считают, что полиция не поддерживает порядок в городе.
На следующий день на месте убийства собралось порядка 6000 митингующих, в тот же момент вышла примерно тысяча противников ультраправых – в этом хаосе полиция с большим трудом пыталась обеспечить порядок. Ситуация со временем успокоилась. Канцлер Ангела Меркель заявила, что в миграционном вопросе правительство ушло вперед, однако проблемы в немецких городах возникают до сих пор.
Что касается фанатов «Кемницера», то в 90-х Томасом Халлером в городе была создана хулиганская группировка HooNaRa – ее участники выкрикивали нацистские лозунги, нападали на прохожих и турецкие заведения. Она просуществовала до 2007 года, а затем обороты стала набирать другая организация New Society со схожими взглядами. Клуб не признал ее и даже наложил запрет на посещение матчей, но именно NS Boys скопили денег на клубную лицензию для региональной лиги, куда он вышел.
Эпизод с Франом – отголосок скандала, в который клуб влип в марте 2019-го. Халлер умер от рака, в память «Кемницер» включил его портрет на экране стадиона перед игрой чемпионата, с речью выступил диктор Олаф Каднер, поддержала акцию представительница фанатов Пегги Шелленбергер в клубе.
Возмущений было много, так что клуб уволил отвечающего за связи с общественностью, отстранил Шелленбергер и отказался от услуг Каднера. А еще в отставку ушел президент «Кемницера». Как видно, спустя полгода ситуация вокруг клуба не улучшилась.