Немецкий клуб уволил капитана из-за его дружбы с ультраправыми фанатами

Немецкий клуб «Кемницер» не слишком на слуху сейчас, но был известен во времена разделенной Германии. Что мы знаем о нем?

Однажды был чемпионом ГДР;

Здесь начинал карьеру Михаэль Баллак;

В этом веке полгода играл во второй Бундеслиге – вылетел в сезоне-2000/01 и с тех пор ни разу больше туда не попадал;

Сейчас выступает в третьей немецкой лиге.

А вот из-за чего он попадал в новостные ленты в последние лет пять:

• 2014: безумный матч на Кубок против «Майнца». На 120-й минуте «Кемницер» пропустил гол с центра поля от Гайса – игра закончилась 5:5, в серии пенальти «Кемницер» победил.

Еще в 2014-м: первый матч во главе «Вердера» украинский тренер Виктор Скрипник провел именно против «Кемницера» – «Вердер» выиграл в кубковой игре 2:0.

• 2017: с «Кемницером» на Кубок сыграла «Бавария». Забила пять голов, как и «Майнц», только ничего не пропустила – 5:0. Франк Рибери в том матче перед штрафным ударом пошутил, развязав шнурки женщине-судье Бибиане Штайнхаус, а затем забил.

• 2019: «Кемницер» изгнал капитана Даниэля Фран из-за того, что тот смотрел игру с «Халлешером», сидя в компании радикальной ультраправой группировки Kaotic Chemnitz .

Конечно, сделано это было сознательно и совсем не по ошибке. В марте 2019-го Фран уже отличился тем, что отпраздновал забитый гол поднятой вверх футболкой с надписью в поддержку местных хулиганов, за что был оштрафован.