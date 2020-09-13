Кемницер

Хемниц
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Сайт
www.chemnitzerfc.de/cfc/home/
Страна
Германия
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Состав
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Результаты
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:30
Кемницер
1 : 1
Хоффенхайм
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:30
1/32 финала
Кемницер
1
Хоффенхайм
1
Германия. Кубок , 1/32 финала
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Материалы
Немецкий клуб уволил капитана из-за его дружбы с ультраправыми фанатами
#Кемницер
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