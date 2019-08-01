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Baza опубликовала видео из подтрибунки в Ростове. На нем колонна ОМОНа со спины таранит толпу фанатов «Спартака»
01 августа 2019, 20:54
«Ростов» и «Спартак» играли 20 июля. 21-го разогнался скандал вокруг действий стюардов и сотрудников полиции. Фанаты «Спартака» жаловались на жестокое обращение и избиение со стороны сотрудников ОМОНа, которые применяли силу при разгоне толпы. Скопление людей возникло из-за трудностей с выходом после матча.
1 августа издание baza опубликовала запись с одной из камер наблюдения в том тоннеле. На ней видно, как отряд ОМОНа быстро и без предупреждения влетает в толпу людей, часть из которых даже не видела бегущих на них сотрудников. Также на ролике видно, что омоновцы применяли дубинки.
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