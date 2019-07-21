Фанатов «Спартака» избили после матча в Ростове-на-Дону. РПЛ винит во всем кидавших пиротехнику
«Ростов» и «Спартак» сыграли результативную ничью 2:2 с жарким первым таймом и бурной концовкой. Но даже на фоне интересной игры на первом плане стоит история, произошедшая после матча.
Фанатов «Спартака» оставили под трибуной «Ростов Арены» примерно на полчаса. Потом в толпу влетел ОМОН и начал бить людей.
Чуть позже всех выпустили через узкий проход.
Автор этих видео Николай Суров рассказал «Чемпионату», как все происходило:
«Проходит 10 минут, 15. Люди начинают спрашивать у полицейских и стюардов, когда нас начнут выпускать со стадиона. Спустя какое-то время начинается небольшая заварушка: кто-то машет руками, толкает друг друга. Дальше происходит следующее: неожиданно СО СПИНЫ в толпу влетают 30-40 ОМОНовцев – с дубинками, электрошокерами, в шлемах — и начинают всех расталкивать.
Люди падают, друга друга сбивают с ног, лежащих бьют. Всё это длится примерно 30-40 секунд. После этого я пришёл в себя, достал телефон и начал снимать всё происходящее. Это уже была концовка. Что вообще за дикость, после чемпионата мира такое творить? Там люди и с детьми были».
Депутат Госдумы уже призвал фанатов «Спартака» обратиться по поводу нарушений со стороны ОМОНа.
Sports.ru обратился в пресс-службу главного управления МВД по Ростовской области, где посоветовали связаться с Росгвардией. В Росгвардии пообещали выпустить официальную информацию на сайте.
«Были задержаны те люди, которые нарушали общественный порядок — разжигали файеры и бросали хлопушки. Это было зафиксировано на видео. Наши сотрудники оказывали силовую поддержку контролерам-распорядителям», – сегодня заявил представитель Росгвардии в интервью «Чемпионату».
Премьер-лига выпустила заявление, в котором объяснила произошедшее. Вот отрывок из него:
«Ряд болельщиков «Спартака» неоднократно использовал пиротехнические изделия, часть которых были брошена в сторону стюардов.
После матча в соответствии с «Планом обеспечения безопасности» полиция провела операцию по выявлению наиболее активных нарушителей. Болельщики, использовавшие пиротехнику, задержаны. Была совершена попытка отбить их. Завязалась потасовка. По решению координационного штаба оперативно введен ОМОН, инцидент локализован. Нарушители доставлены в отделения полиции.
По данным мэрии Ростова по ст. 20.31 ч.3 задержан 1 человек, по 20.31 ч.1 – 7 человек. За медицинской помощью обратился 1 человек».
Еще несколько сообщений от очевидцев:
UPD. «Спартак» отреагировал на инцидент и выпустил заметку на официальном сайте. Клуб возмущен действиями сотрудников стадиона и правоохранительных органов.