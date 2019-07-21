Фанатов «Спартака» избили после матча в Ростове-на-Дону. РПЛ винит во всем кидавших пиротехнику

Автор этих видео Николай Суров рассказал «Чемпионату», как все происходило:

«Проходит 10 минут, 15. Люди начинают спрашивать у полицейских и стюардов, когда нас начнут выпускать со стадиона. Спустя какое-то время начинается небольшая заварушка: кто-то машет руками, толкает друг друга. Дальше происходит следующее: неожиданно СО СПИНЫ в толпу влетают 30-40 ОМОНовцев – с дубинками, электрошокерами, в шлемах — и начинают всех расталкивать.

Люди падают, друга друга сбивают с ног, лежащих бьют. Всё это длится примерно 30-40 секунд. После этого я пришёл в себя, достал телефон и начал снимать всё происходящее. Это уже была концовка. Что вообще за дикость, после чемпионата мира такое творить? Там люди и с детьми были».

Депутат Госдумы уже призвал фанатов «Спартака» обратиться по поводу нарушений со стороны ОМОНа.