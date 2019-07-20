Влашич – лицо первой победы ЦСКА. Выдал классную статистику, забил, креативно отпраздновал

В эфире телеканала «Матч Премьер» показали интервью Влашича, но о праздновании гола его так и не спросили. «Очень трудный матч. Долго не могли забить. Большая часть первого тайма – нули. Вроде бы удалось дважды отличиться, но «Оренбург» забил. Это привело к определенным трудностям.

У нас было еще несколько шансов, но забить больше не получилось. Отмечу спасение Акинфеева в конце этого матча. Безусловно, этот матч лучше, чем в Самаре. Мы много работаем над тем, чтобы наша игра улучшалась. Будем продолжать работать, чтобы наш футбол становился еще лучше», – сказал Влашич.

Болельщики в твиттере считают, что так он изобразил подписание полноценного контракта с ЦСКА.