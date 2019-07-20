Влашич – лицо первой победы ЦСКА. Выдал классную статистику, забил, креативно отпраздновал
ЦСКА обыграл «Оренбург» (2:1), но все снова было страшно. По статистике ЦСКА превзошел «Оренбург» в несколько раз (удары: 12-4, удары в створ: 6-2, владение мячом: 60-40). Номинально все хорошо, но ЦСКА опять мог потерять очки. На последних минутах Акинфеев вытащил удар в упор.
Главным героем матча все равно стал Никола Влашич. Важно, что первую домашнюю игру сезона ЦСКА ассоциировал именно с ним. В предматчевом ролике клуб показал двух детей, которые спрашивали у Романа Бабаева о возможном выходе Николы Влашича. Тот ответил, что Влашич выйдет. Он вышел результативно: забил сам и поучаствовал в голе Сигурдссона.
По статистике Влашич выдал отличные цифры: девять удачных обводок, результативный удар, 80% точных передач, два выигранных верховых единоборства и столько же отборов. Гол Влашича – отдельная история. Здесь тоже был успешный дриблинг, но главное – празднование. Кажется, Влашич изобразил что-то похожее на готовку. Потом его признали лучшим игроком матча.
В эфире телеканала «Матч Премьер» показали интервью Влашича, но о праздновании гола его так и не спросили. «Очень трудный матч. Долго не могли забить. Большая часть первого тайма – нули. Вроде бы удалось дважды отличиться, но «Оренбург» забил. Это привело к определенным трудностям.
У нас было еще несколько шансов, но забить больше не получилось. Отмечу спасение Акинфеева в конце этого матча. Безусловно, этот матч лучше, чем в Самаре. Мы много работаем над тем, чтобы наша игра улучшалась. Будем продолжать работать, чтобы наш футбол становился еще лучше», – сказал Влашич.
Болельщики в твиттере считают, что так он изобразил подписание полноценного контракта с ЦСКА.
UPD: Влашич все-таки объяснил смысл празднования в интервью «Матч ТВ»: «Это будто я готовлю. Если вы знаете такого баскетболиста, Джеймса Хардена, видели как он празднует гол в подобной манере».
Фото на плашке: твиттер ЦСКА