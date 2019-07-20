«Краснодар» шел на худший для себя старт в РПЛ. За два матча – один нормальный тайм

Учитывая поражение от «Ахмата» и первый тайм игры с «Уфой» (0:2), «Краснодар» выглядел плохо. Все перевернулось только за последние 45 минут матча с «Уфой» – там «Краснодар» забил сразу три. 22 июля «Краснодар» узнает соперника в квалификации Лиги чемпионов. В еврокубках им будет еще сложнее.

К этому дню «Краснодар» подходит с одним из худших для себя стартов в РПЛ. В Премьер-лиге команда дебютировала в сезоне-2011/2012. Совсем плохо по очкам было только в сезоне-2013/14, когда «Краснодар» только раз сыграл вничью. Три тайма намечали для «Краснодара» худший старт в истории выступления клуба в РПЛ (0 очков, мячи – 0:3) . Потом все изменилось.

Смотрите статистическую раскладку по первым двум турам каждого из сезонов «Краснодара» в Премьер-лиге: