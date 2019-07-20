«Краснодар» шел на худший для себя старт в РПЛ. За два матча – один нормальный тайм
«Краснодар» обыграл «Уфу» (3:2) в матче второго тура РПЛ.
Учитывая поражение от «Ахмата» и первый тайм игры с «Уфой» (0:2), «Краснодар» выглядел плохо. Все перевернулось только за последние 45 минут матча с «Уфой» – там «Краснодар» забил сразу три. 22 июля «Краснодар» узнает соперника в квалификации Лиги чемпионов. В еврокубках им будет еще сложнее.
К этому дню «Краснодар» подходит с одним из худших для себя стартов в РПЛ. В Премьер-лиге команда дебютировала в сезоне-2011/2012. Совсем плохо по очкам было только в сезоне-2013/14, когда «Краснодар» только раз сыграл вничью. Три тайма намечали для «Краснодара» худший старт в истории выступления клуба в РПЛ (0 очков, мячи – 0:3). Потом все изменилось.
Смотрите статистическую раскладку по первым двум турам каждого из сезонов «Краснодара» в Премьер-лиге:
- 2011/12: 4 очка, мячи – 2:0
- 2012/13: 3 очка, мячи – 2:2
- 2013/14: 1 очко, мячи – 3:4
- 2014/15: 2 очка, мячи – 1:1
- 2015/16: 3 очка, мячи – 1:1
- 2016/17: 6 очков, мячи – 7:0
- 2017/18: 6 очков, мячи – 4:1
- 2018/19: 3 очка, мячи – 3:3
- 2019/20: 3 очка, мячи – 3:3
Важные пояснения к этой статистике
- Сезон-2013/14 считается худшим стартом «Краснодара» в РПЛ. Соперниками «Краснодара» тогда были «Зенит» и «Ростов» – и раскладка по обоим матчам сейчас выглядит интересно. «Краснодар» проиграл «Зениту» (1:2) в игре с голом Файзулина и двумя пасами Бухарова. С «Ростовом» (2:2) была ничья, но пропустили от Дзюбы. История!
- Старт без потерь – это еще не показатель итогового успеха. В сезоне-2016/17 «Краснодар» без проблем разгромил «Томь» (3:0) и «Ахмат» (4:0), но дальше не выигрывал четыре матча. Потом «Краснодар» занял в чемпионате четвертое место, в сезоне-2013/14 он финишировал пятым. Разница в одну строчку, итог одинаковый – Лига Европы.
- Сейчас у «Краснодара» проблемы с Мурадом Мусаевым. Тренер так и не получил нужную лицензию Pro, из-за чего на клуб давит УЕФА. Теперь Мусаеву запрещено нормально руководить командой даже в матчах РПЛ: нельзя выходить в техническую зону и управлять действиями «Краснодара». Послематчевые интервью тоже дает не он.
Что вообще происходит с «Краснодаром»?
«Краснодар» провел идеальное межсезонье. Вилена, Кайо, Намли, Камболов – все эти игроки усилили полузащиту. По именам трансферы выглядят идеально, но сразу вписать новичков в игру пока не получается. Забавно, что все это накладывается на выступление в Кубке Париматч Премьер. Там «Краснодар» выиграл у «Спартака», ЦСКА и «Ростова» с общей разницей 6:1.
В игре с «Уфой» у «Краснодара» долго получалось только владеть мячом. Временами процентное преимущество доходило до соотношения 75:25. Потом пошли и голы: показательно для «Краснодара», что первыми за клуб забили Намли и Вилена. Из потенциально ужасного старта в РПЛ всего за один удачный тайм «Краснодару» выпали три очка. И это для них уже прогресс.