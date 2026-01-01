Мурад Мусаев

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Мусаев – главный тренер «Сабаха». Команда идет на последнем месте в чемпионате Азербайджана
#Мурад Мусаев
Футбол
«Краснодар» подтвердил отставку Мусаева. Клуб идет десятым в РПЛ
#Мурад Мусаев
Футбол
Мусаев сказал, что матч с «Ахматом» был для него последним в статусе тренера «Краснодара»
#Мурад Мусаев
Футбол
«Краснодар» не уволит Мусаева, несмотря на результаты. Клуб вылетел из еврокубков и пропустил шесть от «Спартака»
#Мурад Мусаев
Футбол
Прогноз на матч «Челси» – «Краснодар»
#Лига чемпионов
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Где смотреть матч «Ренн» – «Краснодар»
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Давайте признаем: Мусаев хорошо поработал в «Краснодаре». Просто его цикл закончился
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#Мурад Мусаев
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«Краснодар» пообещал, что не уволит Мусаева, даже если он проиграет все матчи. Сейчас он ушел сам 🤷
#Мурад Мусаев
«Краснодар» расстреливают весь сезон: уже в восьмом матче пропускают по 3+
#Краснодар
Ох, как много проблем у «Краснодара». Вылеты из кубков, травмы, удаление Смольникова – а впереди суперважные матчи
#Краснодар
Вся боль «Локомотива» – в разгроме от «Краснодара». Таких крупных поражений в РПЛ еще не было
#Локомотив
Эмоциональный Мусаев: бесился из-за промахов, швырял бутылку и удалился после матча. «Краснодар» снова проиграл
#Мурад Мусаев
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