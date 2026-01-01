Мурад Мусаев

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Футбол
Мусаев – главный тренер «Сабаха». Команда идет на последнем месте в чемпионате Азербайджана
#Мурад Мусаев
Футбол
«Краснодар» подтвердил отставку Мусаева. Клуб идет десятым в РПЛ
#Мурад Мусаев
Футбол
Мусаев сказал, что матч с «Ахматом» был для него последним в статусе тренера «Краснодара»
#Мурад Мусаев
Футбол
«Краснодар» не уволит Мусаева, несмотря на результаты. Клуб вылетел из еврокубков и пропустил шесть от «Спартака»
#Мурад Мусаев
Футбол
Прогноз на матч «Челси» – «Краснодар»
#Лига чемпионов
Футбол
Где смотреть матч «Ренн» – «Краснодар»
#Лига чемпионов
Футбол
Кабелла и Марков не сыграют с «Ренном» из-за коронавируса, Мусаев не будет тренировать из-за ангины
#Краснодар
Футбол
Мусаев официально стал главным тренером «Краснодара»
#Мурад Мусаев
Футбол
«Краснодар» и «Порту» вышли на матч ЛЧ без главных тренеров. Им запретили быть на скамейке
#Лига чемпионов