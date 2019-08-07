«Краснодар» и «Порту» вышли на матч ЛЧ без главных тренеров. Им запретили быть на скамейке

Необычная ситуация для любого матча, но в Лиге чемпионов такое смотрится особенно дико. «Краснодар» и «Порту» оказались в еврокубковом матче без главных тренеров. У «Краснодара» в роли Мурада Мусаева выступил Сергей Матвеев. У него есть необходимая лицензия PRO, на которую Мусаев пойдет учиться только через год. В матчах РПЛ Матвеев тоже номинально считается главным тренером «Краснодара» на этот сезон.

Из-за отсутствия лицензии PRO Мусаев вообще не сможет управлять командой в еврокубковых матчах. Даже если «Краснодар» попадет в групповой этап Лиги чемпионов (для этого надо пройти «Порту» и еще одного соперника), Мусаев все равно будет смотреть за играми со стороны. Естественно, что на предматчевую пресс-конференцию вместо него тоже ходил Матвеев. Его же теперь указывают главным тренером и во всех официальных документах.