Сержиу Консейсау

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Футбол
Сын тренера Консейсау удалился через три минуты после выхода в дебютном матче чемпионата Португалии
#Сержиу Консейсау
Футбол
«Краснодар» и «Порту» вышли на матч ЛЧ без главных тренеров. Им запретили быть на скамейке
#Лига чемпионов
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Тренер «Порту» в слезах праздновал гол с сыном. Пока обнимались, судья его отменил
#Сержиу Консейсау
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