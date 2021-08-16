Сержиу Консейсау
Чемпионат Португалии
Морейренсе
Санта-Клара
Сын тренера Консейсау удалился через три минуты после выхода в дебютном матче чемпионата Португалии
5 часов назад
Родригу Консейсау, сын главного тренера «Порту» Сержиу Консейсау, выступает на правах аренды за «Морейренсе». Ему 21 год.
Матч чемпионата Португалии против «Санта-Клары» закончился вничью 2:2. Консейсау вышел на 73-й минуте и был удален на 76-й за удар соперника ногой. Это был первый в его карьере матч в высшем дивизионе португальской лиги.
Всего у Консейсау пять сыновей. Еще двое выступают за «Порту» и «Эштрелу Амадору».
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