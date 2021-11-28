Чемпионат Португалии

Дата основания
1934 г.
Наиболее титулованный клуб
Бенфика
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Футбол
Матч «Белененсеш» – «Бенфика» досрочно завершен при счете 0:7. Хозяева начинали игру вдевятером
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Футбол
Сын тренера Консейсау удалился через три минуты после выхода в дебютном матче чемпионата Португалии
#Сержиу Консейсау
Футбол
«Спортинг» впервые за 19 лет выиграл чемпионат Португалии. За два тура до конца у него нет поражений
#Спортинг Лиссабон
Футбол
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#Спортинг Лиссабон
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Хонда играл в 7 странах. Сейчас он в Португалии
#Кейсуке Хонда
Футбол
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#Фабиу Коэнтрау
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#Чемпионат Португалии
Клуб из Португалии вышел на матч составом из девяти человек – с двумя вратарями и без запаса. Все из-за вспышки коронавируса
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⚰️ В Португалии фанаты принесли к стадиону соперника гроб. И получили ответ: сожженный гроб на их поле
#Риу Аве
Лига Португалии чудит: внезапно запретила фанатов, вывесила расписание за сутки до тура – и клуб не может заказать отель
#Чемпионат Португалии
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