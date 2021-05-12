Спортинг Лиссабон
Чемпионат Португалии
«Спортинг» впервые за 19 лет выиграл чемпионат Португалии. За два тура до конца у него нет поражений
13 часов назад
В чемпионском для себя матче «Спортинг» обыграл «Боавишту» 1:0. Победным стал гол Паулиньо на 36-й минуте.
«Спортинг» стал чемпионом за два тура до окончания сезона в португальской лиге. За 32 матча – 25 побед и семь ничьих, пропущено лишь 15 голов. «Спортинг» не проиграл ни одного матча. Ему осталось сыграть с «Бенфикой» и «Маритиму».
У «Спортинга» 19 побед в чемпионатах Португалии. Чаще побеждали «Бенфика» (37) и «Порту» (29). По одному чемпионству завоевывали «Белененсеш» и «Боавишта».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые