«Спортинг» уволил тренера через девять дней. Тот пошел в суд за деньгами

23 июня акционеры «Спортинга» проголосовали за отставку Карвалью. Он ушел на следующий день.

27 июня «Спортинг» объявил, что Михайлович тренером не будет, а размер неустойки для него составит 300 тысяч евро.

Тренером «Спортинга» Михайлович числился девять дней. Он так и остался без клуба на начало сезона-2018/19, так что в сентябре обратился в суд. У «Спортинга» тренер потребовал неустойку в размере 11,195 миллиона евро.

В ноябре 2019 года суд обязал «Спортинг» выплатить Михайловичу компенсацию в 3 миллиона евро. В апреле 2020-го A Bola сообщила, что все деньги клубом выплачены. Михайлович выступил с опровержением.

Тренера цитирует Football Italia: «Спортинг» мне не заплатил. С начала года, с тех пор как он признал долг, он не делал ничего, только задерживал оплату. За последние несколько месяцев он выдвинул множество предложений, но было ясно, что это лишь попытка отсрочить платеж, так что я привлек УЕФА. Только тогда «Спортинг» сделал частичную оплату.

Такое поведение недопустимо, так что если меня заставят, я снова обращусь в УЕФА. Пойду до конца, даже если клуб исключат из еврокубков».