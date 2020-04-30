«Спортинг» уволил тренера через девять дней. Тот пошел в суд за деньгами
Май 2018 года – ужас для «Спортинга». Клуб в очередной раз ничего не выиграл в сезоне, а еще фанаты напали на игроков и тренеров прямо на базе.
Неясно, как после такого в кресле президента еще на месяц удержался Бруну де Карвалью, которого называли главным виновником беспредела, но он после ухода Жорже Жезуша пригласил Синишу Михайловича тренировать «Спортинг».
Клуб представил Михайловича 18 июня.
23 июня акционеры «Спортинга» проголосовали за отставку Карвалью. Он ушел на следующий день.
27 июня «Спортинг» объявил, что Михайлович тренером не будет, а размер неустойки для него составит 300 тысяч евро.
Тренером «Спортинга» Михайлович числился девять дней. Он так и остался без клуба на начало сезона-2018/19, так что в сентябре обратился в суд. У «Спортинга» тренер потребовал неустойку в размере 11,195 миллиона евро.
В ноябре 2019 года суд обязал «Спортинг» выплатить Михайловичу компенсацию в 3 миллиона евро. В апреле 2020-го A Bola сообщила, что все деньги клубом выплачены. Михайлович выступил с опровержением.
Тренера цитирует Football Italia: «Спортинг» мне не заплатил. С начала года, с тех пор как он признал долг, он не делал ничего, только задерживал оплату. За последние несколько месяцев он выдвинул множество предложений, но было ясно, что это лишь попытка отсрочить платеж, так что я привлек УЕФА. Только тогда «Спортинг» сделал частичную оплату.
Такое поведение недопустимо, так что если меня заставят, я снова обращусь в УЕФА. Пойду до конца, даже если клуб исключат из еврокубков».
«Спортинг» выпустил официальное заявление, в котором заверил, что выплаты произведены с учетом процентов и налогов, так что клуб бывшему тренеру больше ничего не должен.
Со времени конфликта, который продолжается уже почти два года, Михайлович возглавил «Болонью» и боролся с лейкемией. «Спортинг» за это время сменил трех тренеров и назначил четвертого – начинающего, за которого, говорят, заплатил десять миллионов евро.