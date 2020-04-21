Италия справляется с коронавирусом: число зараженных сокращается, ограничения ослабят в мае
Италия – первая страна Европы, по которой мощно ударил коронавирус. В начале марта она была второй страной по числу заражений во всем мире – выше оставался только Китай. Сейчас число заболевших в Италии уже в два раза выше, чем в Китае. При этом страна преодолела основной пик эпидемии: сокращается ежедневное число заболевших, строятся планы по восстановлению экономики и нормального образа жизни.
- Сразу хорошее: наконец-то ожидают ослабление ограничений, хотя в апреле их действие продлили до 3 мая. Уже с 4 мая многие компании возобновят работу – об этом рассказал премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Возвращение к привычной жизни начнется постепенно и с минимальными рисками – там это называют второй фазой борьбы с распространением вируса.
- Сейчас Италия по-прежнему остается в тройке стран с наибольшим количеством зараженных людей: заболевших уже более 180 тысяч человек. Испания преодолела отметку в 200 тысяч, США – в 700. По темпам развития эпидемии Италию догоняет Франция, сразу за ней по числу заражений идет Германия. Россия уже входит в десятку, но до пострадавшей Италии пока далеко.
- Впервые с момента начала пандемии коронавируса в Италии снизилось число активных зараженных. Это произошло 20 апреля – тогда оно сократилось на 20 человек. Интересно, что в тот же день в первый раз зафиксировали рост заболевших коронавирусом только на 2256 человек. Это меньше, чем в России, США и других странах. 21 апреля число активных зараженных сократилось уже на 528 человек (107709).
- Основной негативный фактор – высокая смертность. В Италии от коронавируса умерли уже более 24 тысяч человек, а в среднем за сутки в стране умирают около 500 человек. Для сравнения: в России эта цифра примерно в 10 раз меньше. Смертность от коронавируса в Италии постепенно сокращалась, но теперь опять пошла вверх (+534 за сутки 21 апреля).
- В стране обдумывают проведение психологических тестов на случайно выбранных людях. Цель – понимание того, как и сколько времени люди способны нормально проводить в изоляции. К этому решению правительство подталкивает бытовое насилие и сообщения о плохом влиянии режима на пожилых людей. Официального решения по тестам пока нет.
- New York Post исследовал влияние коронавируса на позиции мафии. Оказалось, что она только укрепила силу из-за смягчения контроля. Это проявляется в продажах кокаина и серьезных вложениях в разные отрасли экономики. В Италии мафия теперь зарабатывает даже на продаже предметов первой необходимости и даже предоставляет кредиты организациям.
Что теперь будет с итальянским спортом?
Совет Серии А единогласно выступил за продолжение футбольного сезона, когда это разрешит правительство. Это полностью соответствует позиции УЕФА – организация рекомендовала доиграть сезон во всех лигах, если это будет возможно. В этом решении есть вопросы по некоторым клубам. Президент «Брешии» Массимо Челлино говорил, что ни при каких раскладах не разрешит команде выходить на поле. Сам он тоже заболел коронавирусом.
Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца призывает пока не думать о перспективах спорта: «Я сам большой фанат футбола, но не в момент, когда в стране более 400 смертельных случаев в день. В таких условиях футбол – последняя проблема, с которой мы должны иметь дело». В этот момент в Серии А уже думают о возобновлении тренировок (с 4 мая), теннисистки выкручиваются и играют на крышах, а «Феррари» проводит тесты у сотрудников.
Corriere dello Sport подсчитывает финансовые потери Италии от приостановки спорта. Цифры по убыткам доходят до 3,8% от ВВП страны. Сложнее всего сейчас баскетболу – итальянский чемпионат потеряет 40 миллионов евро. Сразу 14 миллионов человек, которые связаны со спортивными соревнованиями, потеряют какую-то часть денег. Если сезон в Италии все-таки не возобновится, потери в деньгах будут еще серьезнее.