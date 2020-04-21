Италия справляется с коронавирусом: число зараженных сокращается, ограничения ослабят в мае

Что теперь будет с итальянским спортом?

Совет Серии А единогласно выступил за продолжение футбольного сезона, когда это разрешит правительство. Это полностью соответствует позиции УЕФА – организация рекомендовала доиграть сезон во всех лигах, если это будет возможно. В этом решении есть вопросы по некоторым клубам. Президент «Брешии» Массимо Челлино говорил, что ни при каких раскладах не разрешит команде выходить на поле. Сам он тоже заболел коронавирусом.

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца призывает пока не думать о перспективах спорта: «Я сам большой фанат футбола, но не в момент, когда в стране более 400 смертельных случаев в день. В таких условиях футбол – последняя проблема, с которой мы должны иметь дело». В этот момент в Серии А уже думают о возобновлении тренировок (с 4 мая), теннисистки выкручиваются и играют на крышах, а «Феррари» проводит тесты у сотрудников.

Corriere dello Sport подсчитывает финансовые потери Италии от приостановки спорта. Цифры по убыткам доходят до 3,8% от ВВП страны. Сложнее всего сейчас баскетболу – итальянский чемпионат потеряет 40 миллионов евро. Сразу 14 миллионов человек, которые связаны со спортивными соревнованиями, потеряют какую-то часть денег. Если сезон в Италии все-таки не возобновится, потери в деньгах будут еще серьезнее.