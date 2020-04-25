Голландия остановила чемпионат из-за денег с телеправ и госзапрета на матчи

В Европе уже есть пример Бельгии, которая объявила о полной остановке чемпионата, но никак не определится с подтверждением и общим собранием по деталям. УЕФА дал рекомендацию для всех федераций – лучше продолжать в любые сроки, чем заканчивать. Если продолжение невозможно, то рекомендация от того же УЕФА в адекватном распределении путевок в ЛЧ и ЛЕ.

В Нидерландах проанализировали ситуацию, но завершили сезон все равно со скандалом.