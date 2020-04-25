Голландия остановила чемпионат из-за денег с телеправ и госзапрета на матчи
В Европе уже есть пример Бельгии, которая объявила о полной остановке чемпионата, но никак не определится с подтверждением и общим собранием по деталям. УЕФА дал рекомендацию для всех федераций – лучше продолжать в любые сроки, чем заканчивать. Если продолжение невозможно, то рекомендация от того же УЕФА в адекватном распределении путевок в ЛЧ и ЛЕ.
В Нидерландах проанализировали ситуацию, но завершили сезон все равно со скандалом.
Итоги мы подробно расписали тут. Кратко – вот:
- Чемпиона нет, хотя у «Аякса» и АЗ одинаковое количество очков. У АЗ еще и преимущество по личным встречам, но проигрыш по разнице мячей (это главное). Пока «Аякс» начнет ЛЧ со стадии плей-офф, АЗ – со второго раунда квалификации. При определенных результатах в других чемпионатах «Аякс» попадет сразу в группу ЛЧ. АЗ ищет варианты для протеста.
- Места в Лиге Европы распределились по текущей таблице. Туда попал «Виллем II», хотя у идущего за ним «Утрехта» было трехочковое отставание, матч в запасе и лучшая разница голов. «Утрехт» вышел и в финал Кубка, но в еврокубках все равно не сыграет. Из-за этого «Утрехт» пойдет в суд.
- Никто не вылетает, но и никто не поднимается. «Камбюр» и «Де Графсхап» лидировали во второй лиге и теперь психуют. Оба клуба достаточно оторвались в таблице, чтобы претендовать на подъем без всяких разбирательств. Они уже планировали бюджеты с учетом выхода в Эредивизи.
«Аякс» и «Виллем II» предсказуемо согласны с итогами чемпионата. Главный тренер «Камбюра» назвал такие расклады величайшим позором в истории нидерландского спорта. Пока все спорят об итогах и собирают материалы для судов, забывается важное: чемпионат и Кубок Нидерландов было фактически невозможно доиграть. Как и принять адекватное решение, которое устроило бы абсолютно всех.
У этого есть минимум три причины:
- Изначально возобновление Эредивизи планировалось уже на середину июня. Это укладывалось в адекватные рамки от УЕФА – по этим же причинам переносили и Евро-2020. Потом в Нидерландах на законодательном уровне отменили все массовые мероприятия сразу до сентября. Под запрет попали все турниры с лицензией и даже матчи без зрителей. Оставался вариант с доигрыванием сезона осенью – это уже плохо.
- Мнение клубов учитывалось в итогах чемпионата. Их спросили, что делать с вылетающими командами. В голосовании участвовали 34 клуба из Эредивизи и Эрстедивизи. За вылет клубов из Эредивизи проголосовали 16 команд, против – 9. Еще 9 клубов воздержались. Именно из-за этой девятки у местной футбольной федерации появилось право действовать. Абсолютного большинства за вылет не было, поэтому все остались на местах.
- Клубы Эредивизи во многом зависят от денег с продажи телевизионных прав. Телевизионщики в Англии и Франции сейчас бьются против выплат лигам по действующим контрактам (нет игр – нет денег). В Нидерландах все решил Fox Sports, который пообещал выплату последнего транша в 25 миллионов евро. Это было еще до официального объявления об итогах сезона. Лига понимала, что деньги дойдут при любых раскладах.
Президент KNVB объяснил, что такое решение приняли после долгих обсуждений. Его мнение такое: в других чемпионатах маленький шанс на продолжение, у клубов в Нидерландах не было четкой позиции по поводу итогов. Поэтому все так и получилось.