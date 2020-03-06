Заплатить 10 миллионов за тренера, который отработал всего два месяца
«Спортинг» – это постоянные скандалы, продажа лидеров, проблемы с финансами и другие странности. Обычно все это не мешает команде показывать результат, но этот сезон уже стал исключением. В чемпионате команда идет только четвертой – и там остаются шансы максимум на третье место. Из Кубка Лиги и Лиги Европы «Спортинг» уже вылетел.
Из-за таких результатов весь сезон кто-нибудь страдает, поэтому «Спортинг» возглавляли уже четыре разных тренера.
- Сначала в команде работал Марсель Кайзер. Его уволили в начале сентября.
- На место Кайзера поставили тренера молодежки Понтеша, но он не проработал и месяц.
- Дольше всех держался бывший тренер «Белененсеша» Силаш – вплоть до вылета из ЛЕ.
- Новый тренер «Спортинга» – 35-летний Рубен Аморим. И это уже интереснее.
Аморим никак не связан со «Спортингом» по игровой карьере: ее большую часть он провел в «Белененсеше» и «Бенфике». В тренерском профиле Аморима за этот сезон произошел стремительный рост. Он начал работу со второй команды «Браги», а 23 декабря неожиданно возглавил основной состав. Дальше – сплошные успехи.
«Брага» выиграла 10 из 13 матчей под руководством Аморима. За такой короткий отрезок клуб взял Кубок Лиги, а единственные поражения «Браги» Аморима были в играх ЛЕ против «Рейнджерс» Джеррарда. Прямо сейчас «Брага» опережает «Спортинг» на четыре очка – именно эти команды и поборются за третье место в таблице.
В этом противостоянии Аморим будет уже в «Спортинге». «Брага» не хотела ухода перспективного тренера, но повлияли контракт и желание самого Аморима. «Спортинг» выкупил его у «Браги» за 10 миллионов евро. Договорились на два транша по 5 миллионов евро с процентом между ними еще в 155 тысяч евро. «Брага» получила такой денежный плюс, будто продала топ-игрока.
Вот мотивация самого Аморима: «Я знаю, что это большой вызов, но я верю в клуб. Это большая гордость – быть в этом доме и защищать эти цвета. Я сосредоточен на работе. Я могу попытаться убедить всех, кто не верит в меня, но в футболе важен только победитель. Я готов к этому испытанию. Сделаю все возможное, чтобы оправдать это приглашение».