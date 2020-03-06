Заплатить 10 миллионов за тренера, который отработал всего два месяца

«Спортинг» – это постоянные скандалы, продажа лидеров, проблемы с финансами и другие странности. Обычно все это не мешает команде показывать результат, но этот сезон уже стал исключением. В чемпионате команда идет только четвертой – и там остаются шансы максимум на третье место. Из Кубка Лиги и Лиги Европы «Спортинг» уже вылетел.

Из-за таких результатов весь сезон кто-нибудь страдает, поэтому «Спортинг» возглавляли уже четыре разных тренера.

Сначала в команде работал Марсель Кайзер. Его уволили в начале сентября.

На место Кайзера поставили тренера молодежки Понтеша, но он не проработал и месяц.

Дольше всех держался бывший тренер «Белененсеша» Силаш – вплоть до вылета из ЛЕ.

Новый тренер «Спортинга» – 35-летний Рубен Аморим. И это уже интереснее.

Аморим никак не связан со «Спортингом» по игровой карьере: ее большую часть он провел в «Белененсеше» и «Бенфике». В тренерском профиле Аморима за этот сезон произошел стремительный рост. Он начал работу со второй команды «Браги», а 23 декабря неожиданно возглавил основной состав. Дальше – сплошные успехи.