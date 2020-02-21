Помните, как фанаты «Спортинга» били игроков и тренеров? Теперь они машут обувью на трибуне
«Спортинг» выиграл 3:1 первый матч 1/16 финала Лиги Европы у «Истанбула». Помимо голов игра запомнилась еще и поведением фанатов португальского клуба.
Болельщики «Спортинга» сняли обувь и помахали ей перед камерами.
Фанатам не понравилось, что перед заходом на стадион их принуждали снять обувь для обыска. В фейсбуке пожаловались на неуважение со стороны полиции, подчеркнув, что такого на стадионе «Жозе Алваладе» раньше не было. И приложили видео обыска.
Еще одно видео доступно со стадиона на сайте Reddit.
О непростых отношениях фанатов «Спортинга» с руководством клуба известно давно. Вы наверняка помните дикую историю о том, как они ворвались на базу клуба и били игроков и тренеров. Тогда сменился президент, которым стал Фредерику Варандаш – бывший глава медицинского отдела в клубе.
Варандаша прессуют почти полтора года, тег #varandasout уже давно поселился в соцсетях. Он выступал за поддержание порядка на стадионе и много воевал с фанатами, в том числе финансово – запрещал некоторые фанатские группы, перестал спонсировать бесплатными билетами, которые раньше распространялись болельщиками, вводил различные санкции.
В январе 2019-го после победы по пенальти в финале Кубка лиги над «Порту» одному из фанатов «Спортинга» стало плохо на трибуне, и Варандаш тут же оказал ему первую помощь. Подобная история случилась в мае на хоккее с мячом. Но среди ультрас и это не добавило ему поддержки.
На матче по футзалу, где он присутствовал, пришлось вызвать, поскольку фанаты слишком агрессивно скандировали разные лозунги против него.
В феврале 2020-го 3000 фанатов «Спортинга» собрались у стадиона и потребовали отставки Варандаша. Они устроили акцию протеста и в недавней игре с «Бенфикой» – матч пришлось прервать на некоторое время. Руководство же на все это отвечает серьезным досмотром и другими неприятными вещами для фанатов. Война продолжается.