Помните, как фанаты «Спортинга» били игроков и тренеров? Теперь они машут обувью на трибуне

Фанатам не понравилось, что перед заходом на стадион их принуждали снять обувь для обыска. В фейсбуке пожаловались на неуважение со стороны полиции, подчеркнув, что такого на стадионе «Жозе Алваладе» раньше не было. И приложили видео обыска.

Еще одно видео доступно со стадиона на сайте Reddit.

О непростых отношениях фанатов «Спортинга» с руководством клуба известно давно. Вы наверняка помните дикую историю о том, как они ворвались на базу клуба и били игроков и тренеров. Тогда сменился президент, которым стал Фредерику Варандаш – бывший глава медицинского отдела в клубе.