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Фредерику Варандаш
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#Спортинг Лиссабон #Футбол #Фредерику Варандаш #Чемпионат Португалии

Помните, как фанаты «Спортинга» били игроков и тренеров? Теперь они машут обувью на трибуне

21 февраля, 18:02

«Спортинг» выиграл 3:1 первый матч 1/16 финала Лиги Европы у «Истанбула». Помимо голов игра запомнилась еще и поведением фанатов португальского клуба.

Болельщики «Спортинга» сняли обувь и помахали ей перед камерами.

A Bola

Фанатам не понравилось, что перед заходом на стадион их принуждали снять обувь для обыска. В фейсбуке пожаловались на неуважение со стороны полиции, подчеркнув, что такого на стадионе «Жозе Алваладе» раньше не было. И приложили видео обыска.

Еще одно видео доступно со стадиона на сайте Reddit.

О непростых отношениях фанатов «Спортинга» с руководством клуба известно давно. Вы наверняка помните дикую историю о том, как они ворвались на базу клуба и били игроков и тренеров. Тогда сменился президент, которым стал Фредерику Варандаш – бывший глава медицинского отдела в клубе.

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Варандаша прессуют почти полтора года, тег #varandasout уже давно поселился в соцсетях. Он выступал за поддержание порядка на стадионе и много воевал с фанатами, в том числе финансово – запрещал некоторые фанатские группы, перестал спонсировать бесплатными билетами, которые раньше распространялись болельщиками, вводил различные санкции.

В январе 2019-го после победы по пенальти в финале Кубка лиги над «Порту» одному из фанатов «Спортинга» стало плохо на трибуне, и Варандаш тут же оказал ему первую помощь. Подобная история случилась в мае на хоккее с мячом. Но среди ультрас и это не добавило ему поддержки.

На матче по футзалу, где он присутствовал, пришлось вызвать, поскольку фанаты слишком агрессивно скандировали разные лозунги против него.

В феврале 2020-го 3000 фанатов «Спортинга» собрались у стадиона и потребовали отставки Варандаша. Они устроили акцию протеста и в недавней игре с «Бенфикой» – матч пришлось прервать на некоторое время. Руководство же на все это отвечает серьезным досмотром и другими неприятными вещами для фанатов. Война продолжается.

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