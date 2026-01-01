Фредерику Варандаш

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Президент «Спортинга» – бывший врач. На время борьбы с коронавирусом он возвращается на работу
#Фредерику Варандаш
Помните, как фанаты «Спортинга» били игроков и тренеров? Теперь они машут обувью на трибуне
#Спортинг Лиссабон
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