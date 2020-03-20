Президент «Спортинга» – бывший врач. На время борьбы с коронавирусом он возвращается на работу

Президент «Спортинга» Фредерику Варандаш работает в клубе с 2018 года. До этого он семь лет возглавлял медицинский отдел «Спортинга», а еще раньше был врачом в команде «Витория Сетубал». В «Спортинге» возник конфликт из-за действий бывшего президента – тот довел клуб до кризиса и расторжения контракта с лидерами. На президентских выборах Варандаш набрал 42,32% голосов, хотя изначально вообще не был фаворитом в голосовании.

После избрания Варандаш почти всегда находился в тени. О нем вспомнили в октябре 2019-го, когда президент «Спортинга» рассказал о возможном переименовании клубного стадиона в честь Криштиану Роналду. Сейчас в Португалии приостановлен сезон, а Варандаш напомнил о своем медицинском прошлом. Он собирается помогать людям в борьбе с коронавирусом, о чем написал в инстаграме. Для этого Варандаш вернется к врачебным обязанностям:

«Для поколения наших родителей, бабушек и дедушек. Для этого поколения, которое не может расти в стране, задохнувшейся в результате серьезного экономического кризиса. Для всех, для Португалии. Давайте сделаем это! Каждый по-своему. Кто-то заботится о больных, кто-то делает хлеб, кто-то информирует португальцев, кто-то поддерживает экономику. Я уже служил стране, теперь сделаю это снова. Вернусь всякий раз, когда это понадобится Португалии».