В Бабела будто кто-то вселился – и он скопировал поведение соперника

«Аякс» неожиданно проиграл «Хетафе» в Лиге Европы со счетом 0:2. Одним из голов у победителей отметился Кенеди (да, это он раскрасил бутсы в честь Кобе). У «Аякса» голов не было, но с необычной стороны отличился Райан Бабел. Еще при счете 1:0 произошел момент, где поведение Бабела никто не понял.

Краткая история момента: Бабел грубо сыграл в центре поля против Ньома. Игрок «Хетафе» якобы было так больно, что он покатился по газону. Судья остановил игру – вместе с ним остановился и Бабел. Увидев эмоции Ньома, Бабел упал рядом и тоже изобразил боль. Когда игрок «Хетафе» поднялся, Бабел подбежал к нему и специально показал хромоту. Все это есть в фотографиях твиттера ESPN: