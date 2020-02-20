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#Райан Бабел #Футбол #Лига Европы #Аякс #Хетафе

В Бабела будто кто-то вселился – и он скопировал поведение соперника

20 февраля, 23:31

Райану Бабелу бывает больно по-настоящему. Это фото – доказательство

www.imago-images.de/Global Look Press

«Аякс» неожиданно проиграл «Хетафе» в Лиге Европы со счетом 0:2. Одним из голов у победителей отметился Кенеди (да, это он раскрасил бутсы в честь Кобе). У «Аякса» голов не было, но с необычной стороны отличился Райан Бабел. Еще при счете 1:0 произошел момент, где поведение Бабела никто не понял.

Краткая история момента: Бабел грубо сыграл в центре поля против Ньома. Игрок «Хетафе» якобы было так больно, что он покатился по газону. Судья остановил игру – вместе с ним остановился и Бабел. Увидев эмоции Ньома, Бабел упал рядом и тоже изобразил боль. Когда игрок «Хетафе» поднялся, Бабел подбежал к нему и специально показал хромоту. Все это есть в фотографиях твиттера ESPN:

Бабел и Ньом в этом эпизоде получили по желтой карточке (действия Ньома посчитали симуляцией), но аномально сильное рвение Бабела чувствовалось не только в этом моменте. Вот положение его тела во время углового – там Бабел уже похож на какого-то супермена.

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