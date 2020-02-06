Помните матч «Челси» – «Аякс» с двумя красными? УЕФА признал: одна из них – ошибка
Матч «Челси» – «Аякс» был самым безумным на групповом этапе Лиги чемпионов-2019/20. Он состоялся в ноябре в рамках четвертого тура. Как все было:
- На 2-й минуте Абрахам (форвард «Челси»!) исполнил автогол. Через две минуты Жоржиньо сравнял счет с пенальти;
- К 55-й минуте «Аякс» забил трижды и повел 4:1;
- При счете 4:2 у «Аякса» удалили двух игроков, после чего «Челси» в течение трех минут забил дважды – 4:4;
- «Челси» забил еще и пятый, но его не засчитали. Ничья.
Судила встречу бригада итальянских арбитров во главе с Джанлукой Рокки.
В голландской прессе пишут, что эпизод с удалением футболистов «Аякса» отдельно разбирался судьями УЕФА в Испании во время зимней встречи. Вот что в том эпизоде происходило:
Как видно, здесь сразу три момента – фол Блинда на вторую желтую (и красную), назначение пенальти, удаление Велтмана за вторую желтую.
При рассмотрении эпизода уже зимой судьи пришли к выводу, что:
- Игру не следовало продолжать после фола Блинда, потому что он произошел далеко от чужих ворот, а у команды не было явного голевого момента;
- Блинд должен был быть удален с поля за вторую желтую, но удаление Велтмана несправедливо – при зафиксированном фоле Блинда, игра бы не продолжилась, Велтман бы не сыграл рукой;
- По этой же причине несправедлив и пенальти, который был назначен из-за игры рукой Велтмана.
Можно ли было пересмотреть этот эпизод с помощью VAR? По поводу желтых карточек – нет, но из-за пенальти – да, ведь можно было бы посмотреть и на предшествующий ему момент.
Почему этого не произошло? Скорее всего, потому, что Рокки был уверен в своей правоте в этих эпизодах, а коллеги, следившие за VAR, отметили верную последовательность при принятии решений. Факт нарушения на пенальти вопросов не вызывал, а смотреть отдельно эпизод с отменой желтой карточки они не имели права, так как рассматриваются только фолы с прямой красной.
Напомним, «Челси» реализовал пенальти и сделал счет 3:4. Играть оставалось еще 20 минут.
«Аякс» не выиграл тот матч и через месяц не вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас пишут, что потерянные в том матче два очка лишили клуб выхода из группы. Так ли это?
Как выглядела бы таблица, если бы «Аякс» тогда выиграл:
- «Аякс» – 9;
- «Валенсия» – 7;
- «Челси» – 6;
- «Лилль» – 1.
В пятом туре «Аякс» победил «Лилль», а «Валенсия» и «Челси» сыграли вничью. И тогда было бы так:
- «Аякс» – 12;
- «Валенсия» – 8;
- «Челси» – 7;
- «Лилль» – 1.
То есть в этом случае «Аякс» не только вышел бы из группы досрочно, но и сделал бы это с первого места. На деле же получилось так – «Аякс» перед последним туром опережал на два очка «Челси» и «Валенсию», «Челси» выиграл у «Лилля», а «Валенсия» победила как раз «Аякс». Англичане и испанцы вышли дальше, голландцы сыграют в Лиге Европы.
Но утверждать однозначно, что именно из-за той ошибки судей в Лондоне «Аякс» не вышел из группы – перебор. Допустим, Рокки не ошибся. Тогда «Аякс» остается вдесятером после удаления Блинда, выигрывая 4:2 за 20 минут до конца матча. Нет никаких гарантий, что «Челси» бы не заколотил еще два гола. Да и он уже сделал это в игре с «Аяксом» в равных составах, пусть и за большее время.
Говорят сейчас еще и о финансах, которые «Аякс» потерял из-за невыхода в плей-офф. Клуб недосчитался чуть более 11 миллионов евро, здесь учтена сумма, которую бы голландцы получили за победу в Англии плюс деньги за квалификацию в 1/8 финала. Легенда «Аякса» Шак Сварт прямо призвал УЕФА выплатить компенсацию. Эдвин ван дер Сар отметил: решения сильно повлияли на игру и ситуацию в группе, но дальше на эту тему рассуждать бессмысленно.
«Аякс» сыграет в феврале в 1/16 финала Лиги Европы против «Хетафе». «Челси» в Лиге чемпионов встретится с «Баварией», «Валенсия» – с «Аталантой».