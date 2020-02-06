Помните матч «Челси» – «Аякс» с двумя красными? УЕФА признал: одна из них – ошибка

«Аякс» не выиграл тот матч и через месяц не вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас пишут, что потерянные в том матче два очка лишили клуб выхода из группы. Так ли это?

Как выглядела бы таблица, если бы «Аякс» тогда выиграл:

«Аякс» – 9; «Валенсия» – 7; «Челси» – 6; «Лилль» – 1.

В пятом туре «Аякс» победил «Лилль», а «Валенсия» и «Челси» сыграли вничью. И тогда было бы так:

«Аякс» – 12; «Валенсия» – 8; «Челси» – 7; «Лилль» – 1.

То есть в этом случае «Аякс» не только вышел бы из группы досрочно, но и сделал бы это с первого места. На деле же получилось так – «Аякс» перед последним туром опережал на два очка «Челси» и «Валенсию», «Челси» выиграл у «Лилля», а «Валенсия» победила как раз «Аякс». Англичане и испанцы вышли дальше, голландцы сыграют в Лиге Европы.

Но утверждать однозначно, что именно из-за той ошибки судей в Лондоне «Аякс» не вышел из группы – перебор. Допустим, Рокки не ошибся. Тогда «Аякс» остается вдесятером после удаления Блинда, выигрывая 4:2 за 20 минут до конца матча. Нет никаких гарантий, что «Челси» бы не заколотил еще два гола. Да и он уже сделал это в игре с «Аяксом» в равных составах, пусть и за большее время.

Говорят сейчас еще и о финансах, которые «Аякс» потерял из-за невыхода в плей-офф. Клуб недосчитался чуть более 11 миллионов евро, здесь учтена сумма, которую бы голландцы получили за победу в Англии плюс деньги за квалификацию в 1/8 финала. Легенда «Аякса» Шак Сварт прямо призвал УЕФА выплатить компенсацию. Эдвин ван дер Сар отметил: решения сильно повлияли на игру и ситуацию в группе, но дальше на эту тему рассуждать бессмысленно.