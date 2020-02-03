В Испании игрока удалили дважды за матч. Сначала за фол (но посмотрели VAR и вернули), а потом – за конфликт
В испанской Сегунде «Фуэнлабрада» принимала «Жирону». Команды находятся рядом в турнирной таблице и борются за плей-офф – есть шанс выйти в Примеру. Матч был важный, а момент произошел очень примечательный.
В середине второго тайма «Жирона» вела 1:0 благодаря голу Стуани, а полузащитнику хозяев Кристобалю выписали красную карточку за агрессивный фол.
И правда, высоко задранная нога, смотрится жутко.
Тот уже ушел в раздевалку, пока судья смотрел VAR. Арбитр поменял решение – фол был, но не тянул на удаление, так что можно обойтись и желтой.
Только для этого надо было вызвать игрока из подтрибунного помещения.
Кристобаль вернулся и тут же сцепился с соперником, причем с тем же футболистом, против которого сфолил.
Теперь судья удалил Кристобаля с чистой совестью – вторая желтая и свободен. На поле после возвращения Кристобаль пробыл всего 16 секунд.
«Фуэнлабрада» проиграла этот матч 0:1.
Ла Лига не разрешает встраивать видеоролики, но момент можно посмотреть вот здесь на их сайте.
Кристобаль подвел команду, но на молодость или отсутствие опыта его ошибку не спишешь. Ему 35 лет, и он поиграл в самых разных странах – в Украине (за «Карпаты») и на Кипре, в Греции и Новой Зеландии, был даже в Индонезии. За «Фуэнлабраду» выступает с 2016 года.
Его оппонент – Алекс Гранель известен еще меньше, зато играл с «Жироной» в Примере (он в клубе с 2014 года).
«Фуэнлабраде» (восьмое место) теперь играть без Кристобаля с «Сарагосой», которая в Сегунде идет четвертой.