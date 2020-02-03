В Испании игрока удалили дважды за матч. Сначала за фол (но посмотрели VAR и вернули), а потом – за конфликт

«Фуэнлабрада» проиграла этот матч 0:1.

Ла Лига не разрешает встраивать видеоролики, но момент можно посмотреть вот здесь на их сайте.

Кристобаль подвел команду, но на молодость или отсутствие опыта его ошибку не спишешь. Ему 35 лет, и он поиграл в самых разных странах – в Украине (за «Карпаты») и на Кипре, в Греции и Новой Зеландии, был даже в Индонезии. За «Фуэнлабраду» выступает с 2016 года.

Его оппонент – Алекс Гранель известен еще меньше, зато играл с «Жироной» в Примере (он в клубе с 2014 года).

«Фуэнлабраде» (восьмое место) теперь играть без Кристобаля с «Сарагосой», которая в Сегунде идет четвертой.