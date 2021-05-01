Сегунда

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Футбол
Вратарь «Сарагосы» забил на 97-й минуте и спас команду от поражения
#Сарагоса
Футбол
Сын Зидана ушел из «Реала» свободным агентом
#Люка Зидан
Футбол
«Депортиво» вылетел из Сегунды впервые за 40 лет. И даже не успел сыграть последний тур
#Депортиво
Футбол
«Уэска» досрочно вышла в Примеру
#Уэска
Футбол
«Кадис» вышел в Примеру. За последние 27 сезонов он играл там всего однажды
#Кадис
Футбол
Глава «Лас-Пальмаса» разрешит фанатам посещать матчи – уже договорился с президентом Канарских островов
#Лас-Пальмас
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Роналдо – владелец уже двух клубов. Одному обещал еврокубки (и тот вылетел), другой – его родная команда в долговой яме на 155 млн
#Роналдо
В Испании снова забивает Стоичков. Не родственник: это отец испанского форварда встретил Стоичкова в баре и пообещал назвать так сына
#Стоичков
В Испании сильный снегопад: «Реал» не мог вылететь из-за обледенения полосы, а «Атлетик» не приземлился в Мадриде
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#Реал
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Лига перенесла матч «Депортиво» за 20 минут до начала 🦠. Теперь клуб не признает вылет
#Депортиво
Капитан «Уэски» в каждом гостевом матче меняет повязку. Посвящает их городу соперника
#Хорхе Пулидо
В Испании игрока удалили дважды за матч. Сначала за фол (но посмотрели VAR и вернули), а потом – за конфликт
#Сегунда
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