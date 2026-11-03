Умер футболист «Тенерифе» де Мигель – у него остановилось сердце после столкновения с вратарем во время матча

Хесус де Мигель умер утром 3 ноября. О смерти футболиста сообщила пресс-служба «Тенерифе».

Накануне нападающий столкнулся с вратарем «Андорры» Хесусом Овоно в матче 12-го тура Сегунды. На 7-й добавленной ко второму тайму минуте голкипер сбил де Мигеля в центре поля, пытаясь помешать ему завладеть мячом. Овоно получил прямую красную карточку.

Де Мигель остался лежать на газоне и вскоре потерял сознание. Игроку оказали помощь на поле, после чего его увезли в больницу на скорой. По сообщениям СМИ, у нападающего произошла остановка сердца и дыхания почти на 20 минут. По дороге в больницу ему проводили сердечно-легочную реанимацию.

Утром 3 ноября клуб сообщил об ухудшении неврологического состояния футболиста, а затем объявил о его смерти. Де Мигелю было 30 лет.



«С болью в сердце и комом в горле, не в силах поверить, что это правда, «Тенерифе» сообщает о трагической смерти в этот вторник, 3 ноября 2026 года, в 08:00, Хесуса де Мигеля.

Нет слов утешения, абсолютно ничего нет, что могло бы смягчить эту печаль. Мы рядом с его опустошенной семьей, рядом с его близкими. Семья Хесуса де Мигеля благодарит за каждое проявление поддержки и с той же искренностью просит максимального уважения к их частной жизни в эти страшные моменты», – говорится в заявлении клуба.